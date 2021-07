ANSES | Mañana se pagan las Pensiones No Contributivas

Ya se dio a conocer el calendario de pagos julio 2021 para todos los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Desarrollo Social.

Tras el pago del medio aguinaldo, arrancó el séptimo mes del año y con él, los diferentes pagos. En este caso vamos a detallar quiénes cobran el primer día de julio.

¿Quiénes cobran el 1 de julio?

Pensiones No Contributivas (PNC)

¿Qué pensiones van a percibir sus haberes?

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de julio con documentos terminados en 0 y 1, quienes también podrán hacerlo por cajero automático en caso de usar tarjeta de débito.

ANSES informó que si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas y no se pierden aunque no vayan el mismo día.

¿Cuánto van a cobrar?

Pensión Madre de 7 hijos o más: es equivalente a la jubilación mínima, es decir que perciben $23.064 aproximadamente.

Pensión por Vejez o Invalidez: equivale al 70% de la mínima, o sea que cobran $16.145 aproximadamente.

¿Cómo sigue el cronograma?

Las próximas PNC en cobrar son:

Documentos 2 y 3 ➡ viernes 2 de julio

Documentos 4 y 5 ➡ lunes 5 de julio

Documentos 6 y 7 ➡ martes 6 de julio

Documentos 8 y 9 ➡ miércoles 7 de julio

Luego será el turno de jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, es decir que no superen la suma de $25.923. El pago arranca el jueves 8 de julio con los DNI finalizados en 0 y se extiende hasta el jueves 22 de julio con los documentos que terminan en 9.

Aquellos que tengan el haber medio o máximo (superan la suma de $25.923) empezarán a percibir sus haberes desde el viernes 23 de julio.