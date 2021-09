ANSES | Mañana se paga la prestación por Desempleo

Septiembre está terminando y con él, los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que ya desarrolló el cronograma de cobros de septiembre 2021.

Además de los montos totales actualizados con aumento para todos los beneficiarios, te dejamos en esta nota el calendario confirmado de este miércoles 29 de septiembre según la terminación del documento y cuánto vas a cobrar.

¿Quiénes cobran el 29 de septiembre?

Este miércoles cobran los titulares del Fondo de Desempleo con documentos terminados en 8 y 9. Generalmente se paga entre $6000 y $10.000, aunque los montos pueden variar.

El resto de los beneficiarios ya recibieron sus haberes de este mes. En el caso de que no lo hayan hecho, pueden presentar el formulario de haberes impagos en ANSES, siempre y cuando no sea por una situación de no haber cumplido determinados requisitos.

Calendario de pagos ANSES de octubre

Si bien todavía no están todas las fechas de cobro confirmadas, ya estaría el cronograma para jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Recordemos que el viernes 8 y el lunes 11 de octubre son días feriados.

Pensiones no Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: martes 5 de octubre

DNI terminados en 6 y7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

Jubilados, pensionados, AUH y SUAF (coinciden en el pago los mismos días por documento):

DNI terminados en 0: jueves 7 de octubre

DNI terminados en 1: martes 12 de octubre (feriado del 8 y 11)

DNI terminados en 2: miércoles 13 de octubre

DNI terminados en 3: jueves 14 de octubre

DNI terminados en 4: viernes 15 de octubre

DNI terminados en 5: lunes 18 de octubre

DNI terminados en 6: martes 19 de octubre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de octubre

DNI terminados en 8: jueves 21 de octubre

DNI terminados en 9: viernes 22 de octubre

Pagos confirmados y posibles de octubre

Ya está asegurado el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la jubilación anticipada, el Plan PreViaje y el nuevo programa Mi Pieza, dentro de las nuevas medidas del Gobierno Nacional.

Como posibles, el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aunque sería casi seguro. También el bono para jubilados y pensionados y otro bono más para las AUH si quedan afuera del IFE. En cuanto al resto de los aumentos, están previstos para diciembre.