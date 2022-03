ANSES | ¿Hay nueva inscripción para el plan Mi Pieza 2022?

Mientras avanza el calendario de pagos de marzo 2022 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para sus beneficiarios, van surgiendo otras novedades relacionadas con diferentes planes.

Entre ellos está el Más Cultura y, sobre todo, el programa Mi Pieza que está destinado a mujeres que vivan en barrios populares y quieran mejorar su vivienda.

Novedades Mi Pieza 2022

En la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Alberto Fernández habló sobre el subsidio, entre otros planes, y aseguró que va a continuar durante todo el 2022, eso quiere decir que habrá más oportunidades para anotarse en el programa.

Entonces, ¿Está abierta la inscripción?

No. El formulario de inscripción de Mi Pieza cerró en enero y por ahora no están habilitadas nuevas inscripciones.

¿Cuándo hay una nueva inscripción?

Todavía no hay fecha exacta, pero próximamente. Además, ya se sabe que durante el 2022 habrá más convocatorias y nuevo formulario de inscripción para acceder al subsidio, ya que el certificado de vivienda (requisito) tiene demoras y eso imposibilitó a muchas mujeres que se querían anotar.

De esta manera, se volverían a abrir una vez que se hayan hecho los depósitos de ganadoras anteriores, aunque no está confirmado.

¿Cuándo es el cuarto sorteo?

No está confirmado. Primero se tienen que habilitar nuevas inscripciones y luego se informará cuándo sería el sorteo, pero desde Desarrollo Social y el programa Mi Pieza no lo han comunicado, sobre todo porque el último sorteo es reciente y todavía deben salir los pagos.

Programa Mi Pieza inscripción 2022

Una vez que esté disponible la inscripción a Mi Pieza, las interesadas deberán tener en cuenta los requisitos y contar con documentación clave para poder anotarse, como el certificado de vivienda familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Con todo eso, deberán ingresar a la página oficial de Mi Pieza y seleccionar la opción de inscripción. Allí deberán seguir los pasos, completar el formulario y cargar la documentación para luego enviarlo y finalmente participar de un próximo sorteo.

¿Cómo tener el certificado de vivienda mi pieza?

Las personas que viven en barrios populares que ya fueron encuestados para estar en el RENABAP, pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social para obtenerlo.

Deben ir al menú izquierdo, seleccionar la opción "programas y beneficios" y luego "Certificado de Vivienda (RENABAP)". Desde ahí podrán corroborar los datos y descargarlo.

En el caso de que figure el mensaje "no se pudieron obtener datos de la persona", deberán pedir que vayan a encuestar la vivienda para poder gestionarlo a través del botón "acceso al certificado de vivienda" o en una oficina de ANSES.

¿Cuánto tarda el certificado?

Actualmente, en base a lo consultado por El Ciudadano a diversas beneficiarias, el certificado de vivienda tiene una demora de 90 días. Sin embargo, desde Desarrollo Social informaron que van a estar visitando a las personas en barrios populares.

A eso se suma que en mayo es el nuevo Censo Nacional, por lo que se agilizará el acceso al certificado, pero se recomienda empezar el trámite ahora que no están abiertas las inscripciones, para tener más tiempo.

Importante: se recomienda consultar a través del formulario de preguntas y reclamos de Mi Pieza.

Requisitos para Mi Pieza

Ser mujer

Ser mayor de 18 años

Vivir en un barrio popular que esté en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

Tener el Certificado de Vivienda Familiar de RENABAP

CÓMO SABER SI VIVÍS EN UN BARRIO POPULAR

IMPORTANTE: es compatible con AUH y todos los planes sociales, trabajo en relación de dependencia (SUAF) y no es necesario ser dueño de la vivienda, ya que siendo inquilinos también pueden acceder.

¿Cuánto cobro por Mi Pieza?

Se otorga un financiamiento que va de $100.000 a $240.000 según el proyecto. Se deposita mediante ANSES en dos cuotas del 50%. Una al principio y la otra al acreditar que se está avanzando con la obra a través de la aplicación. Si no se completa la obra, estarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

¿Cómo se puede usar el subsidio?

Se puede realizar:

Mejoramiento de techo, pared, piso y aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

Primero se debe usar el 40% con la tarjeta de débito para la compra de materiales y luego, el 60% restante se podrá retirar en efectivo para pagar los gastos relacionados, por ejemplo la mano de obra que llevará a cabo la construcción (albañil, gasista, plomero, etc.).

CONSULTÁ CÓMO GASTAR EL DINERO ACÁ

¿El plan Mi Pieza es un préstamo?

No, no es un crédito, así que no se devuelve el dinero por mes. Pero sí tiene sus requisitos y controles a cumplir. La persona que reciba esta ayuda económica debe gastar el 40% en materiales de construcción mediante débito y además demostrar el avance de la obra en la vivienda.

Si no se cumplen esos pasos, no cobrará la segunda cuota del plan y no podrá participar de futuros proyectos.

Mi Pieza, ¿Cuándo cobro el segundo pago?

Si bien ya tuvo lugar el tercer sorteo, por lo que empezarán a cobrar por primera vez nuevas ganadoras, todavía hay muchas personas que no han recibido el segundo pago que corresponde al segundo sorteo que se realizó en diciembre de 2021.

En general, el primero tuvo una demora de 30 días, pero ahora es mayor. Lo cierto es que no hay fechas definidas de cobro, sino que los depósitos se hacen de forma progresiva y sólo cuando las beneficiarias siguen los pasos y acreditan el avance de la obra a través de la aplicación.