ANSES | El IFE 4 se pagaría como "asistencias focales"

La posibilidad del pago de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) mantiene las expectativa de millones de beneficiarios de ANSES, de los cuales muchos ya lo recibieron el año pasado. Sin embargo, poca información hay hasta el momento.

Ante tal incertidumbre, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, dijo este jueves en conferencia de prensa algunos datos relacionados a la ayuda económica que se viene.

¿Vuelve el IFE 4?

Según el funcionario, "se está analizando alguna asistencia focal", a lo que agregó: "Son temas que se están analizando". En ese sentido aclaró que el IFE "fue una medida extraordinaria para una situación extraordinaria", cuando no había circulación y todos los trabajadores, tanto formales como informales, tenían sus lugares de trabajo cerrados.

En ese sentido podría haber deslizado la posibilidad de que la ayuda económica no vuelva como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) propiamente dicho. Sin embargo, es seguro que llegan pagos adicionales, ya sea en forma de bonos, IFE o aumentos.

¿Qué se sabe del IFE 4 hasta el momento?

Podría llegar en octubre o antes de las elecciones del 14 de noviembre, pero no está confirmado.

El monto debería ser mayor al IFE del 2020, debido a la inflación. Podría estar a partir de los $12.000 pero tampoco es oficial.

No hay un formulario de inscripción todavía. Es importante no dar información a terceros ni aceptar el correo del IFE que pueda circular.

Lo van a recibir 3 millones de personas, principalmente trabajadores informales, desocupados (sin Fondo de Desempleo), Monotributistas de categorías A y B, Monotributo Social y, quizás, AUH, AUE y empleadas domésticas.

Van a tener que cumplir los requisitos. Los básicos son tener entre 18 y 65 años y ser argentino o naturalizado.

No cobran los trabajadores en blanco, monotributistas de categoría C o superior, beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados y PNC.

Sería más "acotado".

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DEL IFE 4

¿Cuáles son las medidas que analiza el Gobierno?

A raíz de estas "asistencias focalizadas", no se sabe si la ayuda económica vuelve como IFE o bono, pero sí está confirmado el aumento del salario mínimo -que beneficia a trabajadores y a planes sociales-, la jubilación anticipada, el plan PreViaje, entre otras iniciativas.

Además, es muy probable el bono de $6000 a jubilados, pensionados y PNC mayores de edad, aunque incluso podría llegar a incluir a AUH y AUE, aunque todavía no está confirmado.

Aumento para AUH o Tarjeta Alimentar

¿Me puedo inscribir al IFE?

No, no hay formulario disponible para anotarse. Al ingresar a la página, los datos son los del 2020. En ese sentido, lo que es importante es actualizar los datos en Mi ANSES, tanto para esta prestación como para cualquier otra. Es clave tener la información actualizada en ANSES para que sepa si te corresponde el beneficio o no.

Si lo cobré en 2020, ¿Vuelvo a recibirlo?

Es probable que quienes lo recibieron el año pasado, vuelvan a hacerlo, pero tampoco es confirmado. Sí se tendrá en cuenta la base de datos, siempre y cuando su situación laboral no haya cambiado.

De todas formas, habrá que esperar los anuncios oficiales para poder afirmar todas las novedades que surgen.