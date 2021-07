ANSES | ¿El bono de $5000 es para Pensiones No Contributivas?

Ante las dudas que provocó el anuncio del nuevo bono para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), muchos titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) se preguntan si también están alcanzados por este pago extra o si van a recibir otro bono.

Desde la entidad afirmaron que sólo incluye a pensiones contributivas, pero a veces las medidas pueden cambiar y, además, sí se ha hablado del bono para las PNC. La diferencia es que el Gobierno no lo ha confirmado todavía. Entonces, ¿Qué se sabe del pago?

¿Quiénes cobran el bono de $5000?

Según dijo ANSES, van a cobrar los jubilados y pensionados que perciban hasta dos salarios mínimos, o sea que no superen los $46.128. De ellos, sólo los que tengan jubilación o pensión contributiva, es decir que la obtuvieron por aportar durante su vida laboral.

¿Quiénes lo podrían llegar a cobrar?

Sin embargo, la abogada especialista en adultos mayores y previsión social, Laura Kalerguiz, sostuvo que el bono sí va a incluir a las pensiones no contributivas y también a algunos que cobran más de $46.128. De las PNC, según indicó la abogada, recibirían el pago extra:

Pensión por Vejez

Pensión por Invalidez

Madres de 7 hijos o más

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM)

Además aseguró que también lo van a percibir quienes tengan haberes de entre $46.128 y $51.130 para "evitar una desigualdad entre quienes cobran un solo beneficio y aquellos que cobran dos".

¿Por qué se pagaría el bono a los que superan los dos salarios?

De acuerdo con Kalerguiz, es porque las personas que perciben dos beneficios mínimos (por ejemplo que cobren jubilación o pensión), en agosto van a sumar el bono de $5000, con lo cual van a terminar percibiendo en total $51.130.

Entonces, quienes cobren un solo haber previsional con un monto que supera los dos salarios mínimos ($46.128), lo que sería el requisito principal, van a recibir un bono para cobrar la diferencia hasta llegar al tope $51.130. Por ejemplo, si cobrás $50.000, podrías llegar a tener el pago de $1000 para alcanzar ese monto total.

Es una manera de no hacer una diferencia entre los que tienen una jubilación mínima y aquellos que tienen una un poco más alta, tal como anticipó la especialista.

¿El bono afecta al aumento?

No, este es un plus que se va a pagar junto a los haberes de agosto (aún no está el calendario de pagos) para sumar los ingresos mensuales, pero no afecta a la Ley de Movilidad ni a los aumentos previstos. Así como se otorgó el 12,12% de incremento en junio, en septiembre llega el nuevo aumento para todos los jubilados y pensionados.

En ese sentido hay que recordar que las pensiones por vejez o invalidez, madres de 7 hijos y PUAM también tienen aumento porque sus montos se guían por la jubilación mínima, que es de $23.065. Algunos cobran lo mismo y otros el 70% de ese monto. Además, las Madres de 7 hijos también van a recibir la Tarjeta Alimentar en agosto.

¿Cuándo se pagan los $5000?

En agosto, está asegurado. Sin embargo hay que esperar a conocer las fechas de cobro para el octavo mes del año. Para tener una idea de cómo se da el cronograma según el DNI, te dejamos el calendario de pagos julio 2021. Siempre empiezan a cobrar los terminados en 0.

¿Está confirmado el bono para PNC?

Oficialmente, según ANSES, no está confirmado, pero la abogada sostiene que sí se pagará este plus a este tipo de pensiones. Se recomienda esperar a los anuncios del Gobierno o llamar al 130 de ANSES.