ANSES | De cuánto es el aumento a pensiones no contributivas

Después de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmara el aumento a jubilados y pensionados en septiembre, las dudas surgieron sobre quiénes van a cobrar más el próximo mes.

Este incremento también alcanza a las asignaciones y, como los haberes de las Pensiones No Contributivas (PNC) están relacionados a los de la jubilación mínima, también verán impactada la suba.

¿Cuándo se cobra con aumento?

El pago con incremento está asegurado para septiembre. Las fechas exactas de cobro todavía no se conocen porque aún se lleva a cabo el calendario de pagos de agosto y generalmente se publican durante los primeros días de cada mes.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que el cronograma de pagos siempre se da por día y según la terminación del documento. Las fechas de cobro se dan a conocer los primeros días del mes y las PNC son el primer grupo en percibir la pensión durante la primera semana.

Calendario de pagos agosto 2021

¿De cuánto es el aumento a pensiones no contributivas?

Al igual que para el resto de los beneficiarios, el aumento es del 12,39%, o sea que el acumulado del año es del 36,2%. ANSES indicó que esta suba está destinada a jubilados, pensionados y asignaciones. Sin embargo, las PNC se rigen por los valores de la jubilación mínima, lo que quiere decir que verán impactado el aumento.

¿Cuánto cobran las PNC en septiembre 2021?

Cada pensión va a percibir un monto diferente, ya que no cobran todas los mismo. Algunas son iguales a una jubilación mínima, mientras que otras reciben el 70% aproximadamente.

Madres de 7 hijos

Las mamás de 7 hijos cobran lo mismo que la jubilación mínima, es decir que en septiembre percibirán $25.922 con el aumento. A ello se suma el cobro de la Tarjeta Alimentar por $12000, según lo que había adelantado el Ministerio de Desarrollo Social. Hay que esperar a la carga de la tarjeta para verificar que sea así.

De confirmarse, percibirían en total $37.922 aproximadamente. De todas formas deben recordar que es probable que no reciban todo junto, sino en diferentes fechas, ya que el cronograma de Alimentar funciona de manera distinta ➡ tercer viernes del mes (con tarjeta plástica) y última semana del mes (sin plástico).

Pensión por Vejez y por Invalidez

Estas pensiones reciben un equivalente al 70% de la mínima, o sea que pueden llegar a cobrar $18.145 en septiembre.

Pensión por Discapacidad

Un pensionado por discapacidad 2021 cobraría alrededor de $18.060 con el aumento.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Por su parte, los beneficiarios de PUAM cobran el 80% de la mínima, es decir, $20.738 con el incremento.

Importante: en agosto se pagó el bono de $5000 por única vez. Por ahora no se ha anunciado un nuevo pago extra.

¿Quiénes cobran con aumento en septiembre?

Jubilados y pensionados

Pensiones No Contributivas

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Prenatal y Maternidad

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Concé acá cuánto va a cobrar AUH con aumento y cuál es la liquidación SUAF con aumento en septiembre 2021.

Créditos ANSES para Pensiones No Contributivas

Todos los jubilados, pensionados y PNC pueden acceder a los créditos ANSES e incluso los pueden gestionar fácilmente por internet, ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social, que se puede generar en el momento.

Los requisitos a cumplir y la documentación a presentar no son muchos y pueden adquirir préstamos por 24, 36 o 48 cuotas que después se descuentan de los haberes mensuales.

Cómo sacar un crédito ANSES paso a paso

¿La Tarjeta Alimentaria le corresponde a las pensiones no contributivas?

No está destinada a todas las pensiones no contributivas. Por ahora sólo se confirmó que a partir de agosto cobran las Madres de 7 hijos. Si bien se estaba evaluando el ingreso de nuevos grupos, aún no ha sucedido ni se ha confirmado que vaya a pasar.