Entre las varias medidas que está tomando el Gobierno Nacional para "ganarle a la inflación" y ayudar a los sectores más vulnerables a causa de la pandemia, una de las confirmadas es el aumento al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Este incremento no sólo beneficia a los trabajadores registrados en relación de dependencia, sino también a diferentes planes sociales que se rigen por el mínimo para pagar el monto a sus beneficiarios, entre ellos Potenciar Trabajo.

¿Cuánto aumenta el salario mínimo?

El Gobierno Nacional confirmó que el aumento es del 52,7% en el año, considerablemente más que lo que se había definido a principio de año (35%). Esta suba se da hasta marzo de 2022, momento en el que se volverá a evaluar.

De esta manera, aparte de los aumentos que ya se dieron del SMVM, lo restante se dividirá en tres tramos a partir de septiembre y los montos quedan así:

Desde septiembre ➡ $31.104

Octubre ➡ $31.938

Febrero ➡ $32.616

¿Cuándo se da el incremento?

Aplica desde septiembre (se cobra en octubre), luego en octubre (noviembre) y finalmente en febrero de 2022. Esto quiere decir que desde el mes que viene ya se verá impactada la suba en los haberes.

¿Cuánto y cuándo aumenta Potenciar Trabajo?

Potenciar Trabajo es la mitad de un salario mínimo, o sea que en el próximo pago van a recibir $15.552. Luego, con el aumento de octubre pasa a $15.969 y finalmente en febrero llega a $16.308.

Fecha de cobro de Potenciar Trabajo

Generalmente los montos del salario complementario se dan entre el 1 y el 15 de cada mes, aunque puede variar. Sin embargo, la liquidación y fechas de cobro se pueden consultar de dos maneras:

Ingresar a la página web de ANSES y entrar en Calendario de Pagos , donde están detallados todos los beneficios y sus fechas.

, donde están detallados todos los beneficios y sus fechas. Ingresar a la página oficial de Fecha y lugar de cobro ANSES, donde hay que colocar el número de CUIL para obtener el detalle de liquidación y fechas personales de cada titular.

¿Cuánto cobro si además tengo AUH?

En el caso de recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y estar en Potenciar Trabajo, ya que son compatibles, van a percibir:

Asignación de $4040 por cada hijo

Tarjeta Alimentar: $6000 por un hijo, $9000 por dos y $12000 por tres o más

Complemento de la Declaración Jurada, o sea $7083 por cada chico. Se presenta en Mi ANSES y se cobra a los dos meses a partir de la fecha en que se hizo el trámite.

Salario complementario de Potenciar: $15.552 (primer tramo del aumento).

MONTOS AUH SEPTIEMBRE POR HASTA 6 HIJOS

Cómo anotarse en Potenciar

Los interesados deben primero anotarse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) y adquirir el carnet digital.

Luego deberán ponerse en contacto con un referente que pueda inscribir en Potenciar Trabajo. Puede ser en el área de empleo de la Municipalidad, por ejemplo. Además, el presidente Alberto Fernández afirmó que ya deben abrirse las inscripciones al programa.

Cómo inscribirse en Potenciar paso a paso

Importante: hay que mantener los datos de Potenciar actualizados a través de la página oficial del Gobierno, ya que de no ser actualizados, los beneficiarios pueden llegar a cobrar la mitad.

¿Hay IFE para Potenciar?

Aunque todavía falta información, es seguro que titulares de planes como este no van a recibir el IFE, ya que uno de los requisitos es no cobrar ningún beneficio, plan o programa, como tampoco ser trabajador en blanco.

Qué otros planes aumentan y por qué

Los programas o planes aumentan junto al salario mínimo porque se rigen por este monto para definir el pago. Si bien Potenciar cobra la mitad del mismo, otros como Acompañar son iguales al mínimo. Van a subir:

Plan Acompañar

Fondo de Desempleo

Becas Progresar

También, a raíz guiarse por el mínimo, alcanzaría de manera directa o indirecta a:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones Familiares del sistema SUAF (son trabajadores en relación de dependencia y monotributistas)

AUH

Hay que recordar que se vienen diversas ayudas económicas en octubre, previo a las elecciones de noviembre. Entre ellas, la que más fuerte suena es la de un nuevo IFE, que no se sabe si mantendrá el nombre o no. Si bien está cada vez más cerca el anuncio oficial, todavía no se confirman los detalles.

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER DEL IFE 4