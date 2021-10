ANSES | Cómo y cuándo se paga el complemento de SUAF

Después de mucha expectativa, finalmente la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cuándo se paga el complemento de SUAF, por el cual estas asignaciones empiezan a cobrar el doble desde octubre.

Una duda muy presente en los últimos días es cómo se va a acreditar el pago, ya que todas las titulares suelen percibir su prestación según un cronograma que establece el organismo.

¿Cuándo se cobra el complemento de SUAF?

Finalmente hubo confirmación por parte de ANSES y, tal como habíamos anticipado, oficialmente el complemento se depositará el lunes 25 de octubre, o sea luego de que terminen de cobrar las beneficiarias con terminación 9 el viernes 22.

Sin embargo, este medio pudo saber que hay titulares de la asignación que empezaron a cobrar antes el complemento. Se estima que se trata de casos más urgentes o con mayor necesidad, pero no hubo una explicación por parte de ANSES.

¿Se paga a todos el mismo día o hay un cronograma?

Según indicó el organismo, se va a acreditar para todas las mamás o papás titulares de la Asignación Familiar por Hijo, SUAF por embargo y por hijo con discapacidad el mismo día en la cuenta bancaria, o sea el lunes 25 de octubre.

Esto quiere decir que no hay un calendario adicional por día según terminación de DNI, sino que el depósito se hará todo junto el mismo día.

¿Se va a otorgar por única vez?

No, no es un bono, por lo que SUAF va a seguir cobrando mes a mes el doble. Como mínimo sería hasta diciembre, ya que la directora Fernanda Raverta anticipó que ese mes se da el nuevo aumento por Fórmula de Movilidad, momento en el que se va a analizar la situación de acuerdo a los ingresos y la inflación.

Sin embargo, en ningún momento la funcionaria dijo que fuera a cortarse el pago del complemento.

Cómo saber si cobro el complemento de suaf

Para saber si vas a recibir el pago doble, es importante saber quiénes lo reciben y cuáles son los requisitos.

Quiénes cobran doble

Trabajadores en relación de dependencia con asignación familiar

Monotributistas de categorías A, B, C y D con asignación.

Titulares del Fondo de Desempleo con asignación.

Alcanza a SUAF por embargo y SUAF por hijo con discapacidad

Quiénes NO cobran doble

Pensiones no Contributivas (PNC) con asignación familiar .

. Jubilados o pensionados con asignación familiar.

Quienes superen los montos máximos de ingreso por grupo familiar.

Estos grupos no lo perciben porque está destinado a todos los trabajadores activos.

Requisitos

Tramo 1: no superar los $78.454 de sueldo por el trabajo en blanco dentro del grupo familiar.

Tramo 2: no superar los $115.062 de sueldo por el trabajo en blanco dentro del grupo familiar.

Tener una asignación familiar SUAF dentro de los grupos antes mencionados.

NO hay que hacer ningún trámite adicional, sino que se paga automáticamente a quienes les corresponde.

Cuánto cobra SUAF desde octubre

Tramo 1 (que cobran hasta $78.454 aproximadamente por su trabajo o son monotributistas A, B o C), la asignación pasa a ser de $10.126 por cada hijo (porque son otros $5063 más de salario) . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente.

(que cobran hasta $78.454 aproximadamente por su trabajo o son monotributistas A, B o C), . O sea que con dos hijos, van a recibir $20.252 aproximadamente. Tramo 2 (entre $78.454 y $115.062 de ingresos por el empleo o monotributistas de categoría D), van a percibir $6830 por cada hijo. Es decir que a partir de los dos chicos menores a cargo, son unos $12.830. Así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de hijos.

Vale recordar que no todas perciben el mismo monto, ya que varía por tramo y el tipo de asignación. Si bien SUAF por discapacidad tiene todos los meses un monto mayor, en su caso recibirá el doble del básico, igual que el resto.

Consulta de liquidación SUAF online

Para poder consultar la liquidación SUAF y conocer fecha y lugar de cobro cada mes con exactitud debés de realizar los siguientes pasos:

Acceder al portal Mi ANSES. Introducir la clave de la seguridad social y la contraseña personal de acceso Dirigirse a la sección de "Fecha y lugar de cobro" que vas a encontrar en el menú Escoger la opción de "Asignaciones Familiares" Aparecerá el calendario de pago con todas las fechas con relación al último dígito del DNI

¿La AUH también tiene pago doble?

No, la Asignación Universal por Hijo (AUH) no lo cobra porque está sólo destinado a las asignaciones familiares por trabajo en blanco, monotributo o Desempleo. Sin embargo, a diferencia de SUAF, la AUH sí recibe los montos de la Tarjeta Alimentar, que se están pagando desde este jueves para quienes no tienen el plástico, el retenido de la Declaración Jurada y la posibilidad de estar en Potenciar Trabajo.

Además, la novedad es que desde noviembre empiezan a cobrar la Tarjeta Alimentaria directamente en la cuenta de la AUH todas las titulares, es decir que se unifica, podrán retirar el dinero y manejar sus compras. Por otro lado, también van a llegar beneficios y ayudas para la asignación universal, pero habrá que esperar el anuncio oficial.

MONTOS AUH OCTUBRE POR HASTA 6 HIJOS

Cómo tener asignación SUAF

Para tener el complemento hay que ser titular de una Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF, que está destinada a trabajadores, monotributistas, entre otros (aunque no todos cobran doble).

Para eso hay que hacer el trámite y estar dentro de esta prestación. Además si, por ejemplo, tenías AUH pero pasaste a trabajar en blanco te corresponde SUAF, pero es importante actualizar los datos en Mi ANSES para que la información quede asentada y pases de una asignación a otra.

CÓMO ACCEDER A LA ASIGNACIÓN SUAF PASO A PASO