Amplían los beneficios ANSES en todo el país: cómo acceder

La Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, firmó un convenio con el Secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, para potenciar el uso de los Beneficios ANSES en todo el país, con el fin de que los beneficiarios puedan seguir accediendo a descuentos y reintegros.

Raverta expresó que el Gobierno se propuso "recuperar el tiempo perdido en relación a la capacidad de compra de las familias argentinas, con aumentos en las asignaciones familiares de los trabajadores registrados, con las jubilaciones y pensiones y también con la Asignación Universal por Hijo y con la Tarjeta Alimentar".

A su vez indicó que "por eso estabilizar los precios y proteger el bolsillo de las familias argentinas es una tarea central".

¿Qué son los beneficios ANSES?

Estos beneficios les permiten a las asignaciones acceder a diversos descuentos en comercios adheridos usando la tarjeta de débito en la que perciben la asignación. Aplica para compras en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción, útiles escolares, viajes, computadoras, tablets, entre otros productos.

Actualmente hay 450 comercios adheridos en todo el país. Sin embargo el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina, reconoció que "tenemos que aumentar esa cantidad y ese es el objetivo fundamental de este convenio".

Consultá todos los comercios adheridos acá

¿A quiénes están destinados?

Jubilados y pensionados

Pensiones no Contributivas (Discapacidad, Madres de 7 hijos)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF

Asignación por Prenatal

Titulares del Fondo de Desempleo

Titulares de las becas Progresar

Programas del Ministerio de Desarrollo Social

¿Cómo saber si me corresponde?

Para saber si podés acceder a los descuentos y reintegros es muy sencillo, ya que sólo tenés que entrar en el siguiente link oficial e ingresar el número de Documento Nacional de Identidad. En caso de que estés habilitado el sistema te avisará y de lo contrario aparecerá una inscripción que dice "tu DNI no está vinculado a beneficios ANSES".

¿Cómo acceder a los beneficios ANSES?

También es un trámite muy fácil. Solo hay que comprar utilizando la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que recibís tus haberes. Puede ser del Banco Nación o de cualquier otra entidad bancaria que acredite pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Después desde ANSES se realizará el reintegro automáticamente siempre que corresponda.

¿Cuánto ahorro y cómo devuelven el dinero?

El tope de devolución es de $1000 sin distinción de productos, o sea que los descuentos se pueden acumular hasta alcanzar ese límite. Además, se puede acceder a un 10% extra si la compra se realiza en día lunes. Es decir que todos los lunes hay 10% de reintegro y no hay límite en la cantidad de operaciones. Incluso se puede usar el beneficio todos los meses.

Después, el monto ahorrado se recibe dentro de los 7 días hábiles de realizada la compra en la cuenta bancaria que los titulares tengan informada en ANSES. Es por eso que siempre es importante tener los datos actualizados en Mi ANSES. Además, si se decide cambiar el lugar de cobro, tarda 15 días.

Importante: ANSES indicó que si la prestación (jubilación, pensión, asignación) fue dada de alta recientemente, el reintegro que corresponda se realizará una vez que el banco envíe los datos de CBU de la persona titular y hay que recordar que esa gestión puede demorar hasta 90 días.

Qué se sabe de los bonos y ayudas económicas

Por el momento no se confirmaron los bonos para jubilados, pensionados, Pensiones no Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH). Si bien trascendió que desde el lunes se pagaría un bono a las jubilaciones, desde el Gobierno no se ha hecho ningún anuncio oficial nuevo.

Esto no quiere decir que no se vaya a pagar un bono o que vengan ayudas económicas. Sí habrá pagos extras o beneficios para todos estos grupos e incluso suena fuerte el aumento de la Tarjeta Alimentar para AUH, pero hay que esperar la confirmación.

Además, desde ANSES ya se había anticipado que primero se debe tomar la inflación de octubre -que sale entre el 1 y el 5 de noviembre- y además que pasen las elecciones del 14 de noviembre, ya que la Justicia suspendió pagos como el bono de $5000 y el bono de $15.000 para artistas porque no se pueden abonar antes de los comicios.

¿Cuándo hay aumento de ANSES?

En diciembre se da el próximo aumento por Fórmula de Movilidad, que puede ser de entre el 11% y el 15% y está confirmado para jubilados, pensionados y asignaciones.

Al ser algo fijo por Ley y de manera trimestral, los incrementos seguirán en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.