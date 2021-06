¿Por qué no me cargaron la Tarjeta Alimentaria? Guía para reclamar

Tras la actualización del padrón, al que entraron muchos beneficiarios, desde el Ministerio de Desarrollo Social dieron a conocer las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.

Sin embargo, hubo consultas de personas que no han percibido el monto de la tarjeta y eso generó muchas dudas que vamos a responder en esta nota, además de explicar cómo hay que reclamar la falta de pago.

¿Por qué no cobré la Tarjeta Alimentar?

En primer lugar es importante saber si te corresponde la Tarjeta según los beneficiarios que ya venían cobrando y aquellos que ingresaron al padrón que se actualizó en mayo. Estos son:

Madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH

Embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH

Personas con discapacidad que reciben AUH

Madres con más de 7 hijos que cobran una Pensión No Contributiva (PNC)

Para percibir la Tarjeta Alimentar no es necesario hacer un trámite, porque se otorga de manera automática al cruzar los datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, por lo que no es un motivo para no cobrar.

Los motivos

Todas estas personas, según el calendario de pagos, aún pueden cobrar este martes 1 de junio, miércoles 2 de junio y jueves 3 de junio, ya sea con o sin el plástico, ya que la pandemia ha dificultado la entrega de tarjetas físicas. Es por eso que muchos no lo percibieron en los días previos, pero todavía queda esta semana para tener el pago.

Si el día viernes 4 de junio no vieron impactado el monto en la cuenta, deberán hacer el reclamo el lunes 7 de junio.

Por otro lado, aquellas personas que tienen Asignación Familiar (SUAF) por embargo o Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad hasta los 18 años todavía no entraron al padrón y es por eso que no van a cobrar en este cronograma. El mismo tiene que ser actualizado y, de ser así, recién cobrarían en julio.

¿Cómo hay que reclamar?

Antes que nada hay que saber que el reclamo se hace con el Ministerio de Desarrollo Social y no con ANSES. La Tarjeta es una iniciativa del ministerio, mientras que ANSES tiene los datos de los beneficiarios (de AUH, por ejemplo) y es quien notifica vía mail o mensaje de texto las novedades y/o fecha de cobro.

Entonces, ¿Cómo hacer el reclamo? Hay dos vías tanto para hacer el reclamo como para consultar si estás dentro del padrón:

Llamando al 0800-222-3294 de Desarrollo Social

Correo electrónico a pnsa@desarrollosocial.gob.ar

Podés consultar si estás en el padrón en la aplicación Mi Argentina o directamente con DNI haciendo click acá.

En ANSES podés hacer otro tipo de reclamos relacionados con AUH, AUE, SUAF, jubilaciones y pensiones, becas Progresar, entre otros.

Tarjeta Alimentar 2: quiénes podrían entrar

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que habrá un reempadronamiento o segundo padrón en 2021 para muchos beneficiarios que estaban esperando entrar. Si bien todavía no es una confirmación oficial, lo más seguro es que ingresen:

SUAF por embargo hasta 14 años

PNC por discapacidad hasta 18 años

Además estudian la posibilidad de integrar a jubilados y pensionados. En ese caso, les correspondería a:

Jubilados y pensionados que cobren la mínima

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión por Vejez

Esto quiere decir que podrían entrar en la próxima actualización, pero aún no se lleva a cabo y es por eso que todavía no les corresponde cobrar.

¿Quiénes no entrarían por el momento?

Por ahora es definitivo que no entrarían Asignaciones Universales (AUH) a partir de los 15 años y jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales superen la mínima.

¿Se puede retirar el dinero de la Tarjeta Alimentar?

Sí, el Gobierno confirmó que se puede sacar el efectivo de la tarjeta. Sin embargo hay que recordar que es conveniente usar el débito porque se puede acceder a distintos beneficios y descuentos. Quienes retiren la plata, no los podrán obtener.

También es importante resaltar que se puede comprar con la tarjeta alimentar artículos de primera necesidad, principalmente alimentos. Está denegada para otras compras, como por ejemplo bebidas alcohólicas.

Más sobre compras y descuentos con Tarjeta Alimentar acá.