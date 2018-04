Pavor en Bs.As por un león suelto: vecinos quieren cazarlo

COMPARTIDOS: 0

Luego de que tres quinteros del barrio platense El Peligro alertaran al 911 sobre la presencia de un león en la zona, vecinos de la localidad de El Pato, partido de Berazategui, aseguraron haber divisado al felino.

Personal de la Policía Local, Defensa Civil y la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) realizaron un amplio rastrillaje para dar con el animal. Sin embargo, no lograron encontrarlo y este lunes continuaba la búsqueda.

Desde ECAS, en tanto, descartaron que haya estado en su predio.

Ante falsas versiones que indican que un león se habría escapado de nuestra Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS), aclaramos que en ECAS no contamos con ejemplares de esta especie. Muchas gracias. — Agroindustria BA (@AgroindustriaBA) April 8, 2018

Uno de los vecinos de la zona que asegura haber visto al animal es Juan Carlos Cerrudo. Se trata del casero del camping del Sindicato de Empleados de Farmacia. El predio está ubicado en calle 404 y 622, a unos 500 metros de la ruta provincial 36.

"Caminamos un par de cuadras en cada dirección con otro muchacho de acá, y en un momento, cuando serían casi las nueve del viernes, vemos una figura que claramente parecía un león macho, con su melena, bajo una lámpara de alumbrado de la calle. Tenía movimientos lentos, como cansinos, se lo veía viejo; tiramos un tiro al aire, y salió corriendo a través de un campo de soja. Incluso dejó sus huellas” rlató Cerrudo al diario El Día.

Además, el hombre alertó a personal de la comisaría 5a de Berazategui (El Pato). “Averiguando, supimos que un animal con la misma descripción había corrido a un chico que iba en moto con la novia, acá nomás pasando el arroyo” indicó:

Cerrudo relató también que “un casero de la zona me dijo que lo tenía visto hace días pero no se animaba a contarlo por miedo a que no le creyeran. Por este lugar andan pibes en bicicleta, otros que van a la escuela… es mejor investigar y sacarse la duda”.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-9-17-43-7-video---descontrol-en-la-quinta-seccion-por-pelea-de-perros

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-9-17-52-1-pampita-subio-una-foto-vintage-en-la-que-luce-igual-a-su-hijita-fallecida