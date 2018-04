La justicia interviene el Colegio de los psicólogos

COMPARTIDOS: 0

Quizás te interese... • La Justicia ordenó suspender las elecciones en el Colegio de Psicólogos

El proceso de renovación de autoridades del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza ha sido detenido por la 3° Cámara Civil por graves irregularidades que se presentaron dentro de la Junta Electoral, denunciada de tener lazos directos de familiaridad con las actuales autoridades que en semanas culminan el mandato de tres años. Además de una serie de cuestiones que la justicia deberá investigar una vez que sea designado el interventor al término del tiempo legal de las actuales autoridades.

Dicen que el colapso del ente que regula la actividad de los psicólogos mendocinos se inició cuando aparece como opción la lista “Psicólogos Independientes”. La misma nucleaba profesionales que vienen denunciando desde hace mucho tiempo la politización del Colegio hacia el kirchnerismo y el dudoso manejo de los fondos de un organismo, que siempre logró, dicen, que las asambleas aprobaran con adeptos los balances de millonarias cifras que maneja merced al aporte de los psicólogos de toda la provincia. Mientras, los honorarios y las condiciones de trabajo de los profesionales distan muchos de ser dignos y adecuados, denuncian.

Diario El Ciudadano dialogó con integrantes de la lista Psicólogos Independientes. Por eso en primera instancia la Licenciada Mabel Vicari expresaba que “nuestra lista se denomina así, porque somos totalmente independientes de compromisos políticos y de cuestiones teóricas. Los nuclea el ser psicólogos y estar convencidos de la profesión que ejercemos y todo lo que la profesión aporta a la sociedad”

Inmediatamente se le consultó si estos puntos que resalta no fueron los postulados de la actual conducción, a los que la psicóloga dijo que “no, no son. Ellos (la conducción) tienen una fuerte ligazón con quienes gobernaron el país y la provincia. Característica durante los 6 años de gestión. Además de sostener ciertas líneas teóricas, excluyendo a otras. Es decir que quienes dirigen actualmente el Colegio adhieren a una línea política (PJ) y una solo línea teórica. Esto último le da un sesgo importante a la profesión, ya que usted debe tener en cuenta que el psicólogo tiene un rol social muy importante y humanista. Entonces esta línea teórica es limitante, excluyendo a las otras líneas, como la psicología jurídica, educacional, laboral, penitenciaria. Eso no debe ser así, queremos que todos los profesionales se sientan contenidos más allá de la línea teórica a la que se encuentran inscriptos”.

Proceso electoral judicializado

Para el psicólogo Roberto Viñas los problemas del proceso que hoy intervino la justicia se iniciaron “con la junta electoral que no cumplió con determinados parámetros que son necesarios para tener autonomía. Es ahí donde nos encontramos que la presidenta de la Junta Electoral es cuñada del actual presidente del colegio que busca su reelección. Lo otro es que al no tener un lugar para el trabajo de este importante organismo, esto sucedía en la sede del Colegio. Allí se detectaron el faltante de actas y las que estaban no fueron foliadas. Inmediatamente lo planteamos y no tuvimos respuestas. Por eso llevamos en tres oportunidades una escribana para labrar actas que den testimonio de estas irregularidades”.

El Ciudadano le preguntó al profesional si luego de esto existieron respuestas, a lo que Viñas respondió que “no existieron en ningún momento. Algo que nos obligó recurrir a la justicia. La misma dictaminó tras una serie de presentaciones que recaen en la 3° Cámara Civil para que en definitiva se detenga el proceso electoral. Una cuestión que desembocará en la intervención del colegio y luego de tres meses se pueda llamar nuevamente a elecciones.

Colegio de millonarios fondos, profesionales de alicaídos haberes

Nuestro diario ha podido comprobar que los honorarios que reciben los psicólogos no se condicen con importantes tareas que los profesionales cumplen en áreas complejas. Analizar el servicio penitenciario, la vida íntima de los policías que muchas entran en crisis, la lucha contra la adicción, niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad social, son algunos puntos que se atienden y los emolumentos distan mucho de la tarea y las condiciones en la que se cumple.

En este punto los psicólogos Mabel Vicari, Roberto Viñas y Mario Lamagrande, coincidieron que “mientras son paupérrimos los honorarios que recibe todo profesional que ejerce, el Colegio cuenta con alrededor de $ 54 millones de fondos aproximadamente que provienen en un alto porcentaje de los aportes que hacen todos los psicólogos de la provincia”. Y decimos aproximadamente, agregan, “porque no se les ha permitido a los síndicos analizar las cuentas del Colegio. Cuentas que son aprobadas en cada balance por la levantada de manos de amigos que concurren a las asambleas, ya que al resto de los psicólogos no se nos ha permitido participar Algo muy grave y con vicios, lejos de la transparencia que necesita el organismo con nos nuclea”.

Finalmente la licenciada Mabel Vicari dijo que “la intervención judicial analizará todo lo que ha ocurrido con el Colegio. Cada documento será revisado y se colocará blanco sobre todo lo oscuro que hasta ahora ha sufrido esta institución. Organismo que es de todos los psicólogos de la provincia. Por eso aspiramos que el interventor haga bien la tarea que le encomendará la justicia y luego llame a elecciones para culminar un proceso que por lo que hemos visto y vivido se hizo necesario que sucediera así”, resaltó a psicóloga.