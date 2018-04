Para chuparse los dedos: cookies con chips de chocolate

COMPARTIDOS: 0

Vamos a preparar una típica receta norteamericana que los chicos realmente adoran y unos cuantos adultos golosos también. Unas deliciosas galletas con chips de chocolate...



Ingredientes:



Harina 0000: ......................................... 500 grs.

Manteca o Mantequilla: ..........................250 grs.

Azúcar Rubio: ....................................... 200 grs.

Azúcar Blanco: ...................................... 100 grs.

Huevos: ................................................. 2

Bicarbonato de Sodio: ...........................1 cucharadita de café

Sal: ....................................................... 1 cucharada de café.

Extracto Natural de Vainilla: ...................1 cucharada de té.



Preparación:



1. En un bowl colocamos la manteca pomada (a temperatura ambiente) y los dos tipos de azúcares. Si recién sacaron la manteca de la heladera, pueden acelerar el proceso llevándola unos pocos segundos al microondas para que se ablande un poco. Pero no la derritan.











2. Con una batidora eléctrica comenzamos a integrar los ingredientes.











3. Luego, sumamos los dos huevos. Siempre es recomendable abrirlos de a uno en un recipiente aparte. Así, si alguno está en mal estado, lo podremos descartar sin que se nos arruine toda la preparación.







4. Seguimos batiendo hasta lograr una masa suave y homogénea.











5. Mezclamos la harina de trigo con la sal y el bicarbonato de sodio. La pasamos por un tamizador.







6. Incorporamos la harina a la masa y vamos batiendo para integrar. No la tiren toda de golpe porque va a quedar todo muy pesado y pueden recalentar y romper el motor de la batidora eléctrica.







7. Agreguen el estracto natural de vainilla y mezclen bien.







8. Cuando tengan una pasta bien integrada, es momento de agregar 200 gramos de chips de chocolate. Nos reservaremos los otros 100 gramos para la decoración de las cookies.







9. Mezclamos suavemente con una cuchara, hasta distrubuir bien todos los chips en la masa, sin romperlos.







10. Llevamos a la heladera por espacio de 15 minutos para que la masa se endurezca un poco y sea más fácil de trabajar.







11. Llegó el momento de armar las galletas. Hacemos bolitas pequeñas y luego la achatamos un poco.











12. Las vamos colocando sobre una placa o bandeja y las decoramos colocando en su superficie los chips que nos habíamos reservado. Pongan las cookies bastante separadas una de la otra, ya que con el calor, estas tenderán a expandirse y a juntarse. Pueden enmantecar y enharinar la placa, aunque sea la primera vez. Pero la verdad estas galletas tienen tanta manteca que no suelen pegarse. Por la gran cantidad de galletas que obtendremos, necesitaremos varias horneadas. Lo ideal es trabajar con dos bandejas, así mientras cocinamos una tanda, vamos preparando la otra.







13. Ingresamos las galletas en un horno previamente calentado a 180° centígrados y las cocinamos solo diez minutos. No dejen que se doren mucho, porque después le van a quedar duras.







14. No quieran retirar las cookies de la placa inmediatamente, porque se les van a romper todas. Deberán esperar 3 o 4 minutos y luego se despegarán fácilmente.







15. Finalmente, las pasamos a una rejilla para que se terminen de enfriar y utilizamos la placa para otra horneada.





Y ya tenemos tenemos listas nuestras galletas. Que las disfruten!!





¿Te animás a hacerlas?

