Política: algo está cambiando

Un artículo de nuestra Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Hoy nos planteamos que el pueblo ya no existe, pues no tiene la misma influencia un gran catedrático sin gran acceso a las redes sociales que un semianalfabeto famoso que sí lo tenga

El problema de las redes sociales es más grave a que se hayan trastocado los mecanismos electorales, lo que han hecho es mucho más profundo y peligroso: han contribuido a manipular las decisiones de millones de votantes mediante la difusión de noticias, ya sean éstas ciertas para algunos o falsas para otros.