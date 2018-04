Lo bueno y lo malo del show de Piquín en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Hernán Piquín y sus bailarines se presentaron con un show de una hora y 20 en la noche del sábado en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton con “Hernán Piquín entre boleros y tangos”. En El Ciudadano te dejamos lo peor y lo mejor del espectáculo.

Lo malo

Un poco tarde: el espectáculo estaba pautado para las 21, pero por la impuntualidad del público y la desorganización en el ingreso, empezó pasaditas las 21.30. Incluso, antes del show, el propio Piquín salió a pedir disculpas por la demora.

Faltó un hilo conductor: hubo boleros, tangos, baile, música y artistas de gran nivel, pero todo mezclado y sin un hilo conductor demasiado claro.

Piquín, de a ratos: el show se llama Hernán Piquín entre boleros y tangos, por lo que el público esperaba ver al bailarín todo el tiempo sobre el escenario, sin embargo, Piquín no participó en varios cuadros.

No era el mejor lugar: a pesar de su belleza, el Salón Fernando Fader no era el indicado para el espectáculo, ya que el público del fondo no pudo apreciar de la mejor forma el espectáculo. Además, Piquín se quejó de algunos “pozos” en el escenario montado.

Lo bueno

Cantante de lujo: la impecable voz de Agustín Fuertes interpretando temas de distintos géneros fue uno de los puntos más altos del show.

La partener estuvo a la altura: en el espectáculo del sábado, Daiana Chorni dejó bien en claro porque es la elegida por Piquín. La bailarina demostró su talento en varias coreografías y, se ganó la ovación en un cuadro de humor en el que fue protagonista.

Piquín está a otro nivel: sólo o acompañado, cada movimiento de Hernán Piquín sobre el escenario volvió a demostrar porqué es uno de los bailarines más destacados de Argentina. Agilidad, destreza, fuerza, prolijidad y personalidad. Piquín lo tiene todo.

Un show popular: muchas veces los espectáculos de ballet suelen estar reservados a un público muy específico, pero “Hernán Piquín entre boleros y tangos” es un espectáculo popular, con temas muy conocidos y coreografías cortas y entrenidas, pero de gran nivel.

Sentido homenaje: Al principio, Hernán Piquín avisó que el show estaba dedicado a María Martha Serra Lima. Y, sobre el final, se proyectó un lindo video con imágenes de la fallecida cantante mientras sonaba de fondo el tema A mi manera, interpretado por Serra Lima.