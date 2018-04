Lengua Katana: Bonafini habló pestes de Mirtha Legrand y Vidal

COMPARTIDOS: 0

Durante las últimas horas, Hebe de Bonafini criticó en duros términos a la conductora Mirtha Legrand: “Puede ir a un geriátrico”, precisó.

Además, apuntó contra la gobernadora María Eugenia Vidal a quien tildó de “cínica” y “maldita”; y elogió al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel.

“Las Madres somos sabias en injusticia, todo tipo de injusticia y difamaciones. Ahora se asustan porque le tocaron el culo a algunos de los periodistas, estos que andan chupándole las medias a todos, entonces ahora ‘ay cuidado, qué dijo la Legrand’, pero cuando nos hicieron bosta, dicen lo que dicen de las Madres, de Cristina (Fernández de Kirchner), nadie dijo nada. Peores cosas que le han dicho a Cristina y a las Madres yo creo que no hay, y todo el mundo se callaba y lo repetía, y ahora claro, como les tocó a ellos… la señora Legrand puede ir a un geriátrico que es el único lugar que le puede quedar bien, porque ya no la pueden planchar más”, expresó la titular de Madres de Plaza de Mayo en la tradicional ronda de los jueves.

Hebe fue muy dura con la gestión bonaerense de Cambiemos: “No hay escuelas, no hay jardines, hay una epidemia de un virus que no se sabe qué es, y están todos los nenes de los jardines con unas colitis terribles; y es epidemia, porque no hay baños, no hay agua ni higiene en las escuelas, en las que tienen suerte de tener escuelas, así que desde la Plaza un aplauso grande a los maestros que le están dando pelea a la Vidal”, lanzó.

“La Vidal se prueba muchos trajes, el de presidenta que le queda grande, más grande que los sacos de Carlitos Chaplin, pero también se juega otros cargos. Es una mujer cínica, mentirosa, desagradable, no le importa nada y mata a los niños de hambre, no les manda la comida, las cosas más necesarios. Hay chicos que comen dos veces por semana y ella no está enterada de eso, parece que vive en el limbo pero vieron que se puso tipos para que la cuiden y cuando uno es sano y no tiene miedo de nada sale a la calle y pone el cuerpo pero ella esta cagada en las patas y puso unos tipos que fueron a Israel a prepararse para que la cuiden, no es por buena, es por gran hija de puta”, concluyó Bonafini.

