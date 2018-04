Confirmado: docentes de la UNCuyo se suman al paro nacional

COMPARTIDOS: 0

Docentes de la Universidad Nacional de Cuyo, organizados dentro de Fadiunc, anunciaron un paro por 48 horas durante el mes de abril.

La medida de fuerza tiene como reclamar mejoras salariales y está planificado para los días 10 y 11 de este mes.

La decisión fue tomada en el marco del último Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica, donde se oficializó el rechazó del techo de 15% en relación al aumento del 2018, y también se denunció falta de respuestas por parte del ejecutivo.

En tanto, en el cónclave de docentes universitarios se ratificó el pedido de un 25% de aumento salarial, además de $17 mil para el cargo testigo y el pago de la cláusula gatillo (por inflación), sobre el último salario percibido por los docentes en febrero.

Por otra parte, el 13 de abril se volverán a reunir para determinar como continuarán con el “plan de lucha”.

Francisca Staiti, secretaria de FADIUNC, habló sobre este tema en el programa Buen Día Ciudadano (FM Estudio 91.7) “No arreglamos porque no nos convocan a nivel nacional. Hemos tenido una reunión en el mes de marzo para tratar la cláusula gatillo de la paritaria 2017 pero desde ahí no hemos vuelto a tener convocatoria ni noticias. A los docentes no nos queda más que esto. La medida es en todas las universidades del país, no es como los docentes del SUTE que el salario lo paritan con el gobernador de la provincia. Nosotros el salario no pactamos con el rector de la universidad, sino directamente en el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Federación que es CONADU Histórica”. dijo.

Luego, la dirigente gremial reiteró que la paritaria está paralizada por la falta de convocatoria de parte del Gobierno: “Está parada porque no hay convocatoria del Gobierno. Nosotros pensamos que era convocatoria para discutir la pauta salarial 2018, pero fue una convocatoria donde las secretaría de Políticas Universitarias presentó su gabinete y el planteo fue discutir el porcentaje de la cláusula gatillo de la paritaria 2017 que en el momento todavía no estaba la pauta inflacionaria de febrero. Fue una reunión técnica, donde no hubo acuerdo tampoco y desde ese momento no tenemos reunión paritaria”.

Finalmente indicó que el paro es el lunes y martes que viene: “El paro es 10 y 11 de abril sin asistencia a los lugares de trabajo, estamos planteando actividades para esos días y daremos clases públicas”

