Riquísimo estofado de roast beef con fideos mostacholes

1. Desgrasamos la aguja y la atamos con hilo de algodón para que al cocinarse siga conservando su forma. Tengan en cuenta que lo vamos a someter a una cocción muy prolongada.

2. Sellamos la pieza en aceite de oliva extra virgen. Aclaro que es un mito que este procedimiento sirva para impermeabilizar y atrapar los jugos en el interior de la carne. Pero sí la tuesta, dándole una coloración más atractiva y un sabor sabroso (fenómeno llamado reacción de Maillard)

Aguja: ..................................... 1,8 kgCebolla: ........................................... 500 gCebolla de verdeo: ............................ 100 g (hojas verdes)Pimiento morrón: .............................. 1Ajo: ................................................. 2 dientesTomate: ........................................... 2 latasVino tinto: ........................................ 250 mlCaldo de Verduras: ........................... 750 mlAzúcar: ............................................ 1 y ½ cdas. de téAceite de oliva extra virgen: ............... cantidad necesariaMostacholes: ................................... 400 gQueso rallado: ................................. a gustoOrégano: ......................................... 3 cdas. de téPimentón dulce: ............................... 2 cdas. de téAjí molido: ....................................... 1 cda. de téComino: ........................................... ½ cda. de téLaurel: ............................................. 3 hojas.





3. Cortamos la cebolla en cuadrados medianos, no tan pequeños para que no desaparezcan totalmente con la cocción prolongada. Salvo que quieran engañar a algún plomo que diga que no le gusta la cebolla.







4. Una vez que la pieza se haya tostado de todos lados, la retiramos y nos disponemos a saltear la cebolla. La salamos y la revolvemos bien para levantar con sus jugos el fondo de cocción de la carne.











5. La dejamos cocinar a fuego lento durante 15 minutos, hasta que quede transparente y empiece a a adquirir un tono cobrizo.







6. Luego volvemos a introducir la aguja y sumamos los tomates previamente triturados.







7. Volcamos una copa generosa de vino tinto. Si quieren obtener buenos resultados no pongan uno de baja calidad, sacrifiquen un poco del que vayan a tomar. En este caso utilicé un Cabernet Sauvignon.







8. Luego vertemos el caldo de vegetales, o directamente agua caliente







9. Pelamos y machacamos dos dientes de ajo para luego agregarlos a la preparación







10. Agregamos el azúcar. Condimentamos con bastante pimentón dulce, orégano, una pizca de comino, ají molido y las hojas de Laurel.





11. Tapamos la olla y dejamos cocinar a fuego mínimo por espacio de tres horas, cuidando de dejar un mínimo orificio para que escape el vapor. Es importante que la olla tenga doble o triple fondo. En caso contrario utilicen un difusor de calor para que la salsa no se adhiera al fondo y se queme. Cada media hora revuelvan la preparación.

12. Mientras se cocina el estofado, tenemos tiempo de sobra para colocar el pimiento morrón en una placa con un poco de sal y un chorro de aceite de oliva extra virgen. Lo llevamos a un horno fuerte por espacio de 25 minutos hasta que vean que se ha achicharrado y tostado la piel. Luego lo retiramos del horno y lo guardamos dentro de una bolsa de polietileno, la cerramos y lo dejamos enfriar. Los propios vapores que despide el vegetal harán que la piel se ablande completamente y luego pueda ser retirada con facilidad utilizando los dedos de las manos. Alguno se preguntará el por qué nos tomamos tanto trabajo, habiendo podido saltear el morrón junto con la cebolla. Bueno, por varios motivos: Primero, porque podremos retirarle la piel, que a muchos les cae pesada. Segundo porque el morrón quedara de color rojo brillante, mucho más gustoso y dulce. Si lo hubiésemos sometido a la cocción de tres horas, habría perdido el color y el sabor se hubiese diluido en el guiso.











13. Pasadas las 3 horas, nuestra carne se habrá tiernizado completamente, así que destapamos la olla para que reduzca un poco más la salsa.







14. Mientras tanto, cortamos la parte verde de la cebolla de verdeo, despepitamos el morrón, le quitamos las nervaduras de su interior, lo pelamos y lo cortamos en pequeños cuadrados.







15. Hervimos agua con sal y cuando esté a punto de ebullición, cocinamos los mostacholes los minutos que indique las instrucciones del paquete.







16. Faltando 5 minutos para que esté lista la pasta, incorporamos el verdeo y el morrón picado en el guiso. Mezclamos, apagamos el fuego inmediatamente y tapamos la olla, dejando descansar para que todos los sabores se amalgamen.











17. Sacamos los mostacholes "al dente", los colamos y los ponemos en una fuente grande.