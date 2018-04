Norma Carleti: estos son los whatsapp con Leonardo Hisa antes de su muerte

COMPARTIDOS: 0

Todos los días se conocen nuevos elementos probatorios en una de las causas más impactantes de los últimos tiempos en la provincia de Mendoza: el asesinato de Norma Carleti

El miércoles, el principal sospechoso de ser el autor intelectual del hecho, su ex marido Leonardo Hisa, presentó varias conversaciones de whatsapp que mantuvo con la víctima y con su abogado y que fueron difundidas por Canal 9.

Ahora se conoció que la Justicia está investigando estas charlas virtuales a través de un informe que solicitó UDAPIF, organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de abastecer de datos a los fiscales. El informe consta de la desgrabación de conversaciones a través de mensaje de texto, vía WatsApp y del análisis de llamadas entrantes y salientes del teléfono del Leonardo Hisa.

En los audios de Carleti e Hisa se puede evidenciar que había un principio de acuerdo luego de protagonizar un proceso de separación conflictivo

Febrero de 2018: (desgrabaciones textuales)

Norma Carleti (11:10): “…necesito los remitos de la finca, dónde están, tampoco encuentro el cuaderno de Las Lomas”.

Leonardo Hisa: “…ahora tenés dudas de mi, miedo de que te defraude, nunca confiaste, no solo en lo económico sino en los comercial”.

Norma Carleti: “…evidentemente lo que cuentan son los hechos, estoy triste y desilusionada”.

Leonardo Hisa: “…para mi la responsable sos vos que durante tres años no quisiste firmar nada. Eso es lo que pensás de mi, que me dedico a c…gente”.

Norma Carleti: “…quedarte con dinero ajeno es c…a otro”.

Según el círculo familiar, a lo largo de todo el 2017 y entrado el 2018 estas situaciones fueron increscendo, Carleti comienza a acusar a Hisa de que la había estafado económicamente con ayuda de colaboradores y por eso es que ella no solo haría el proceso de separación de divorcio sino además, radicaría una denuncia por estafa.

Días previos al asesinato

16 de febrero de 2017: (audio de Hisa a al escribano Emiliano Campos)

Leonardo Hisa: “…hola, acabo de tener una reunión con los abogados de Norma y Norma…te voy a pedir un favor, si ella te llega a pedir los papeles que le digas que vos me entregaste todo a mi. Porque no tiene ni idea de lo que ha firmado”.

Emiliano Campos: “…che Leo, no te quiero llamar por teléfono porque no sé en qué horarios podés estar descansando o drogado con calmantes o lo que fuere, quiero dejarte en claro, en esta situación tuya con Norma me parece de mala persona hacérsela tan fácil, cualquier cosa que necesites me avisas, remedios, médicos, lo que fuere”.

Otra comunicación de Leonardo Hisa a Emiliano Campos días después del asesinato, el 9 de marzo de 2018

Leonardo Hisa: “…Emiliano, bueno día, de lo que hablábamos ayer déjalo todo en stand by ahí, yo ya hablé, todo stand by por ahora”.

Por otra parte, un audio de una de las últimas conversaciones que tienen Leonardo Hisa con Norma Carleti, viernes 2 de marzo de 2018:

-LH: “Norma, mirá, no he escuchado tus mensajes, sé que me has estado llamando vos, la doctora, me han recomendado que no tenga ningún pico de estrés ni nada de eso así que, estoy tratando de evitar cualquier discusión, cualquier problema”.

-NC: “Leo, para evitar cualquier problema yo le pedí a ella que te llamara de acuerdo a lo que vos me habían dicho, Juri no te queda para vos, Juri sigue siendo mitad y mitad”.

-LH: “Mira Norma, se ve que te da gusto hacerme sentir…, te dije el otro día a todo que si, prepará los papeles, el único cambio que te pedí fue lo de Juri, te dije a todo que si, lo tengo grabado, si vos querés hacer el divorcio hacelo, te dije que si a todo lo que pediste”.

El objetivo de este informe es tratar de atar cabos entre el acusado como autor intelectual, Leonardo Hisa y los autores materiales, los hermanos Guerrero.

Algunas horas después del asesinato aparece un mensaje que llama la atención a la parte querellante.

Mensaje de texto llegado a las 13:58, del 5 de marzo, de Emiliano Campos a Hisa: “…no hablés por celular”.