Proponen que el Centro Cultural Kirchner pase a llamarse "Gustavo Cerati"

A través de las redes sociales, un grupo de fanáticos de Soda Stereo están juntando firmas para solicitar que el Centro Cultural Néstor Kirchner pase a llamarse Gustavo Cerati.

"Los fanáticos de Soda Stereo & Gustavo Cerati creemos que el actual 'Centro Cultural Néstor Kirchner' debería pasar a llamarse: 'Centro Cultural Gustavo Adrián Cerati', ya que si bien la política es cultura no es lo suficiente como para representar un Centro Cultural, en cambio la música es mucho más cultural que eso, dado a que en la política hay mucha corrupción, muertes, robos, etc. No tenemos nada en contra de los Kirchneristas pero es mas que nada por una cuestión general y de cultura", expresa la petición que se publicó a través de la plataforma Change.org y que ya tiene más de 13 mil firmas.

Vale recordar que el imponente centro cultural ubicado en Buenos Aires fue inaugurado durante el gobierno de Cristina, quien decidió ponerle el nombre de su difunto esposo, pero con la llegada de Mauricio Macri al poder y, más específicamente del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi, se ha barajado en más de una ocasión cambiarle el nombre al lugar.