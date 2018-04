Abogado estafador sigue ejerciendo la docencia en la UNCuyo

COMPARTIDOS: 0

El pasado martes la Sala 2° de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó en todo sus términos la condena que en primera instancia había determinado la Segunda Cámara del Crimen sobre el abogado Walter Ton. El profesional fue encontrado culpable del delito de estafa sobre la abogada Lorena Melis.

El Hecho ocurrió en el año 2008 cuando Ton falsificando documentación ante un juez civil habría cobrado indebidamente alrededor de $ 400 mil de un juicio que ganó con la profesional Melis. Lo increíble de esta historia es que, mientras el Colegio de Profesionales de la Abogacía le ha dado una sanción preventiva, que significa que no puede ejercer la profesión, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Walter Ton sigue siendo el titular de la Cátedra de Títulos y Quiebras.

Diario El Ciudadano tuvo acceso exclusivo al fallo ratificatorio de sentencia que emanó de la Sala 2° de la Corte firmado por el ministro Omar Palermo y los magistrados subrogantes Alejandra Orbelli y Marina Isuani. En el mismo se responde con sólidos argumentos el Recurso Extraordinario de Casación presentado por la defensa del abogado denunciado.

Alumnos que juzgan con vergüenza al maestro

La expresión corresponde al Fiscal de Cámara Alejandro Iturbide a la hora de pedir sentencia sobre Walter Ton por este caso. Punto a destacar de las declaraciones que hizo ante El Ciudadano Sergio Salinas, quien junto a Diego Lavado fueron los abogados querellantes. El profesional en primera instancia destacaba que “la Suprema Corte de la Provincia ha ratificado la sentencia de una condena contra el abogado Walter Ton por haber estafado a una colega, a quien representamos con el doctor Lavado”

La primera parte de la estafa, destaca Salinas, “fue sobre la abogada Lorena Melis en el año 2008, cuando Ton falsificando una carta de pago ante un juez civil, estableciendo que supuestamente ella (Melis) había renunciado a sus honorarios en alrededor de $ 400 mil. La segunda parte de la estafa es una maniobra con el supuesto pago de la doctora Lorena Melis de desvinculación del estudio jurídico de Ton con unos cheques, que después él mismo denuncia como robados”

“Las dos maniobras fueron comprobadas y Ton fue sentenciado por la Segunda Cámara del Crimen a dos años de prisión en suspenso con la inhabilitación para el uso de la matrícula y de cuentas bancarias. Sus defensores va a la última instancia y la Corte responde con contundencia el recurso extraordinario de casación contrario a lo que Ton esperaba. Es decir que el fallo condenatorio quedó firme en todos los aspectos”, destacó el profesional.

De la sentencia penal se va en búsqueda de la sentencia civil

Una vez obtenido el fallo firme de la sentencia en el fuero penal Lorena Melis recurrirá al fuero civil para demandar a Walter Ton y recuperar la defraudación monetaria. Mientras tanto ella y sus abogados se encuentran cuanto más sorprendidos por las actitudes que toman algunos organismos con un profesional que ha sido encontrado culpable de estafa. Punto que resaltaba el abogado Sergio Salinas ante nuestro diario cuando dijo que “no me explico la actitud de la Facultad de Derecho de la UNCuyo. Walter Ton es titular de la Cátedra de Títulos y Quiebra y no ha sido apartado de allí. Más allá que él (Ton) haya pedido licencia. Pero es docente sobre un ítem como el título que él defraudó con una carta de pago”

Fíjese, amplió Salinas, “impactó la expresión del Fiscal de Cámara Alejandro Iturbide cuando al inicio de su alegato solicitando sentencia sobre Ton destacó que me da vergüenza que tenga que acusar hoy a una persona que fue quien me enseñó a mí los títulos. A esto le agrego, continúa el abogado querellante, que tenemos conocimientos de otras denuncias que pesan sobre Ton, periplo que tiene gran repercusión con esta sentencia donde mucho también ha tenido que ver el trabajo del Fiscal Adjunto Gonzalo Nazar. Por eso el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Mendoza le ha dado una sanción preventiva por la que él no puede ejercer la profesión”, concluyó Sergio Salinas