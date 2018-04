Caputo da explicaciones en el Congreso por las cuentas offshore

foto

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue al Congreso a rendir cuentas por primera vez ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, que es presidida por el senador del PJ formoseño José Mayans.

Sectores de la opisición pidieron que Caputo informe sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales.

Según publicaron algunos medios, el ministro se reunió el martes en el Senado con legisladores de Cambiemos para diseñar su defensa, ya que esperan que la oposición lo acorrale por sus cuentas offshore.

Los senadores del oficialismo habían mencionado que el funcionario tenía “especial interés” en informar a los legisladores.

Los secretarios de la comisión serán el diputado Axel Kicillof y el senador Ernesto Martínez, del oficialismo.

Por otro lado, el periodista Jorge Lanata twitteó sobre el tema y dijo:

Tener millones en el exterior sin declarar siendo funcionario público, es delito. Basta de corrupción, sea del partido que sea.



El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, nos debe una explicación o una renuncia.#LanataSinFiltro pic.twitter.com/PS9FXQdp55 — Jorge Lanata (@JorgeLanataaOk) April 3, 2018

Semanas atrás, Caputo le había asegurado a Télam, durante una cumbre del BID, que no tiene "nada que ocultar" por los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario.

"Estoy muy tranquilo. Siempre me he presentado en la Justicia ante cada denuncia que se ha hecho, desde el día uno. No tengo nada que ocultar, ni mucho menos", destacó Caputo.

Algunos de los temas que se trataran son: el aumento de emisión de deuda externa del Gobierno y las comisiones pagadas o intermediarios, las vinculaciones de Caputo con firmas offshore no informadas en sus declaraciones juradas y reveladas por la investigación Paradise Papers y la operatoria de la empresa AXIS- propiedad del ministro hasta asumir como funcionario- con inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

