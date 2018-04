La bomba que Natacha Jaitt tiene entre manos ¡explota hoy!

COMPARTIDOS: 0

La mediatica Natacha Jaitt advirtió en Twitter que hoy “a las 8” de la mañana se presentaría en “un juzgado”. Allí ratificaría ante la Justicia las denuncias televisivas que hizo en las últimas horas de trata de personas y pedofilia en el marco de la red que comenzó a desbaratarse por la denuncia del Club Atlético Independiente.

8am me presento ante un juzgado... SE TERMINÓ LA FARSA PARA TODOS. 👊🏼 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) April 4, 2018

La ex chica Playboy, nombró a famosos como consumidores de prostitución y pedofilia en la mesa de Mirtha Legrand del último sábado por la noche. Varios de los involucrados ya salieron a responderle e incluso algunos ya le iniciaron querellas.

“Si muero en el intento quiero decirles que que se salvan pocos y que por las dudas dejé guardado un pendrive. No en mi casa, en manos de un NN guardado para q salga a la luz”, advirtió en otro tuit.

Es muy grande el consumo de #Trata y #Pedofilia en nuestros medios de comunicación y política. Lamentablemente si muero en el intento, quiero decirles que Q SE SALVAN POCOS y q x las dudas dejé guardado un pendrive NO EN MI CASA, en manos de un NN guardado para q salga a la luz!. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) April 4, 2018

Minutos más tarde, advirtió que demandará a un canal de televisión porteño que habría dado al aire la dirección de su casa. “Recen por mí”, concluyó.

Recen x mi. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) April 4, 2018

Por otro lado, vía Twitter, Jaitt explotó y se refirió a las declaraciones que hizo Nacho Viale en el programa del periodista Jorge Lanata en Radio Mitre.

“NO pienso responder las MENTIRAS que están diciendo para cubrirse, YO fui invitada a lo de @mirthalegrand @nachoviale ya sabiendo ellos de que iba a hablar en la mesa. Nadie me dio órdenes, ni letra de lo q debía decir. Los carteles de @ulisesjaitt eran para q me calme con Ninci”, publicó Jaitt.

Y agregó: “(Sigo) Es ridículo pensar que soy agente, que me asesoraron los servicios de inteligencia (?) o que alguien me pagó. El único asesoramiento lo tuve para mi vestuario de la ocasión triste y dolorosa de cual iba a hablar. Tal cual como corresponde NO nombré a nadie, solo digo (sigo) Iniciales o seudónimos. Me veo sorprendida en mi buena fé ya que me usaron x un alto rating y ahora “se arrepienten”. Reitero NO COBRÉ NADA Y LO ÚNICO QUE ME IMPORTA SON LOS CHICOS ABUSADOS A LOS QUE A NADIE EN LA TV PARECE IMPORTARLES. fin

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-4-7-31-59-mendoza-atropello-a-un-futbolista-con-su-moto-y-se-mato

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-3-10-16-57-muy-fuerte-se-filtro-un-video-porno-de-una-famosa-youtuber