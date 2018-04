Temen por el cierre de fincas: denuncian altos costos

El titular de la Unión Frutícola, Omar Carrasco, alertó en Estudio 91.7 que productores primarios y secundarios cerrarán fincas si no se toman medidas que les ayuden a paliar los tarifazos.

- “Es muy difícil la situación. Se ha agravado la situación. Los costos son altos: el pozo de agua, la boleta de luz a algunos les llegó hasta 130 mil pesos, un productor que tenga que pagar eso no puede continuar. Nosotros pedimos que tomen medidas anticipadas. Nos dijeron que sí en palabras, pero en hechos todavía nada".

- “La fruta y la hortaliza está muy afectada, hay fincas donde se ha cerrado todo el sistema de trabajo".

- “Ha bajado notablemente las ventas, nosotros vemos que los precios por ejemplo de zapallitos sale 100 pesos, una bolsa de papas 120 pesos. No se puede continuar de esta manera. Pero escuchamos que llegan subsidios para ayudar al sector, el problema es que son para algunos porque la mayoría no puede estar en condiciones, al día con los impuestos. Si necesitan ayuda es porque no están pagando impuestos porque no pueden. Tenemos que tomar políticas favorables para la mayoría".

- “Hay gente que dice ¿qué hacemos? Este año no valió ni el ajo ni el tomate. Está entrando papa de Brasil a la Argentina. El precio es muy bajo acá, tenemos mucha producción el problema es que los precios no traccionan, encima estamos importando. Los costos para producir son tres veces más que en el 2016”.