Unidos y organizados: el peronismo busca ser opción en 2019

Un gran frente electoral que agrupe a todas las corrientes peronistas del país. Es el gran sueño de muchos, que buscan ser una opción electoral para los argentinos en 2019.

Es que ven muy complicadas sus chances para mantenerse en el poder o buscar alguna banca si no logran la deseada unión. Es por eso que algunos impulsan que los referentes comiencen con objetivos en común.

Es el caso del diputado nacional por el Frente Renovador Daniel Arroyo quien destacó que la oposición política al gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri tiene la responsabilidad de unirse para ganar las elecciones presidenciales del próximo año.

"La obligación que tenemos quienes somos oposición es no solo oponernos, no solo cuestionar, no solo votar en contra de la reforma previsional y laboral, sino también construir una oposición que pueda ganar las elecciones", manifestó Arroyo.

"Tenemos la obligación de construir una oposición unida", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Rebelde.

Arroyo cuestionó la política económica y social del gobierno nacional al considerar que construye un esquema para que el país crezca en base a roja, minería, sector financiero, pero con salarios bajos.

"Ese modelo deja 20 millones de argentinos afuera pero el hecho de que haya empezado a haber reuniones indica que la oposición está en el buen camino, no es que nos estamos juntando quince minutos antes para armar las listas", indicó.

"Se está armando un trabajo serio. Estoy convencido de que vamos a llegar al año que viene con una oposición unida, que plante ideas, porque hay que construir un modelo para 44 millones de argentinos", agregó.

El legislador aseguró que el gobierno dejará sus funciones con mas pobreza, mas desocupación y más deuda.

"Va a endeudar a los hijos de nuestros nietos, con lo cual tenemos la obligación de construir una oposición seria que pueda ganar (las elecciones presidenciales del) 2019 y gobierne de otra manera", expresó.