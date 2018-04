Adabel Guerrero tuvo su peor noche del embarazo: le pasó de todo

COMPARTIDOS: 0

Adabel Guerrero no ve la hora de que nazca Lola, la hija que soñó durante tantos años junto a Martín Lamela. Es un momento de mucha felicidad, ansiedad y también, de mucha incomodidad. No encuentra la posición para dormir, se siente hinchada, sufre picos de presión alta y el malestar le genera peleas con su marido, que ya no sabe cómo consolarla.

La bailarina contó todo esto en una seguidilla de historias en Instagram,donde se mostró más real que nunca. Las grabó en plena madrugada, desde la bañera, donde decidió hacerse un baño de inmersión después de su noche para el olvido.

Según contó, Lola debería haber nacido ayer a las 6 de la tarde por cesárea porque la niña no estaba en posición cefálica, pero a último momento se dio vuelta y la cirugía quedó en stand by. Ahora está a la espera de que su cuerpo le de señales de que la pequeña está por nacer.

“Una de las peores noches de mi vida. No dormí nada hasta las 6 de la mañana. A esa hora vomité un fiambrín que compré del chino y me cayó fatal. Lo compré para recordar mi infancia. Estuve peléandome con Martín porque no me ayudaba a acomodar las almohadas; ya no sé dónde ponerlas, en las piernas, la cabeza, la nuca. A las 6 y media me subió la presión, así que me di un baño de inmersión. Me quería ahogar en la bañadera. Por suerte volvió la presión a la normalidad, y ahora me estoy haciendo otro bañito para relajar y que se me pase más rápido. A seguir esperando el parto natural”, describió.

Después, agradeció a sus seguidores, que le envían mensajes amorosos y de buenos augurios, dio un tip de baño de inmersión a las futuras mamás (colocar una colchoneta inflable en la bañera) y, con mucha razón, “ubicó” a uno que la insultó por su aspecto.

“Sí, for…soy horrible y tengo la cara re contra hinchada, estoy por parir, pedazo de mongo. Me molesta la gente que no entiende nada, que lo único que le importa es si sos linda o no. Así estamos”, se resignó.

