Mendoza: se cuela un "veranito" pero se viene un frente frío

COMPARTIDOS: 0

Se esperan 48 horas de mucho calor en la provincia. Nos referimos a la temperatura que habrá en el Gran Mendoza durante este martes y miércoles pero atención porque para el día jueves habrá cambios importantes en la máxima y en la mínima, ya que ingresará un frente frío.

Así es, la temperatura descenderá bruscamente así que no se deje engañar y deje a mano la frazada y el abrigo, ya que los va a necesitar.

Desde la página de Contingencias Climáticas, advirtieron que la temperatura este martes podría trepar hasta los 31º y para mañana miércoles sería de 32º. Las condiciones climáticas para ambos días serían similares.

Atención: el jueves ingresará a la provincia de Mendoza un frente frío que provocará que la temperatura máxima no supere los 26º y el viernes, día predilecto por los “péndex” y los no tan jóvenes para salir y disfrutar, habrá que estar bien abrigado si no quiere terminar en cama y gastando una fortuna en remedios. La temperatura llegaría apenas a los 22º.

¿La buena noticia?

Para el fin de semana que se viene habría temperaturas agradables y días soleados.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-3-8-8-14-compro-un-asadon-para-la-familia-y-fue-victima-de-un-remisero-chorizo

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-3-7-51-39-urgente-hay-problemas-con-todos-los-semaforos-de-la-costanera