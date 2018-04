Mendoza | Le "reventaron" el auto y le robaron todo en la playa de un hipermercado

COMPARTIDOS: 0

Los robos de autos en playas de estacionamiento dentro de supermercados, no son una novedad en Mendoza.

Esta vez, sucedió en un comercio con varios antecedentes similares al que relataremos a continuación.

En horas de la tarde, Fernando Lozada; vecino de Dorrego, fue como todas las semanas al hipermercado Walmart ubicado entre calles Cobos, Moldes y Paso de los Patos de Guaymallén.

Luego de realizar sus compras, el muchacho de 31 años, caminó hasta su auto y se encontró con un desastre. "El vidrio estaba reventado y me robaron computadoras de trabajo, documentos, dinero, cheques y agendas con números de teléfonos muy importantes solo para nosotros" comentó Lozada a El Ciudadano.

Pero lo más llamativo del caso es que, de acuerdo a la declaración oficial de la víctima, "el coche estaba estacionado al lado de una garita". "Como ya me robaron el auto una vez, ahora siempre dejo el auto cerca del puesto de vigilancia pero no fue suficiente..Igual me robaron todo" agregó Fernando.

Los responsables a cargo del establecimiento, le informaron al cliente que "lamentablemente no pueden hacerse cargo de las perdidas y que justamente por eso lo advierte con cartelería en las playas"

El caso está a cargo de la Comisaría 25, dónde Lozada radicó la denuncia.

Desde ya, si ves la documentación y las agendas robadas comunicate a los teléfonos 2615154624 (Fernando) - 2615551905 (Daniela) o bien dirigirse a la dependencia policial anteriormente mencionada.

Mirá el posteo que publicó la víctima en Facebook.

