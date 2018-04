VIDEO | Hinchas de Boca cortan calle San Martín y los vecinos están furiosos

COMPARTIDOS: 0

Boca está cumpliendo 113 años y unos 150 hinchas mendocinos se concentraron el kilómetro cero de la ciudad para festejar la fundación del club y de paso, los buenos resultados.

Así, cerca de las 19 (hora convocada a través de grupos de Facebook partidarios al club de la ribera porteña) los fanáticos fueron llegando con bombos, petardos, banderas y mucho colorido.

Luego, alrededor de las 19:30 la cantidad de personas presentes aumentó y esto produjo un inevitable corte de calles.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-3-19-38-29-murio-el-peaton-que-habia-sido-atropellado-en-maipu

A partir de allí, se vivió un verdadero enredo de autos que no podían atravesar peatonal y tampoco podía doblar por Garibaldi por que estaba colapsada.

"La policía mira y no hace nada" dijo Antonio Funes, un indignado vecino capitalino. "Todos los años lo mismo, esperemos que después no rompan vidrieras como hacen siempre" agregó y luego aclaró "esto pasa con todos los equipos, no solo Boca. Siempre igual, llegan y se adueñan de la calle" sentenció.

Lo encargados de los locales comerciales también se quejaron ante los periodistas de El Ciudadano "Hoy con esto ya sé que voy a recaudar un 40% menos. Una pena, los turistas se alejan, la gente tiene miedo" comentó Raúl, quien trabaja en un café muy reconocido de la zona.

Mira el video de los festejos y la discordia