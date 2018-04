Cecilia Herrera: teatro, amor y vida

COMPARTIDOS: 0

A lo largo de la historia la mujer ha asumido nuevos roles en la sociedad y ha luchado firmemente para insertarse en un mundo donde el cambio es constante, donde se desenvuelven en un medio que estimula el alcance de nuevas metas, por ello es que son muchos los roles que desempeña hoy en día la mujer, pero no debemos olvidar que el principal rol en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su feminidad.

Este trabajo basado en fotografías y relatos encontrarán los distintos mensajes de la mujer mendocina y que a través de ellas quedará plasmada su vida, sus logros, dificultades, sueños, desafíos y anécdotas, que son parte de su esencia y del reflejo de tantas mujeres que comparten las mismas historias.

​Prepárate para ver 1 perfil diferente durante 52 semanas

Emmanuel Diaz - Fotógrafo / Colaboración y edición - Cristian Montenegro.

Ella es CECILIA HERRERA tiene 36 años , actriz y directora teatral, desde los 14 años que hace teatro, una persona llena de energía y compañera sobre todas las cosas.

¿QUIÉN ES CECILIA?

Salgo de mí y me detengo, me observo… hay muchas, pero todas dentro de un solo cuerpo. Cecilia es una mujer que ha tocado fondo, pero sale de ese lugar renovada, con una sonrisa, buscando siempre el humor a las situaciones, es fuerte, se ríe todo el tiempo de ella misma. Odia la rutina en todas sus formas y cuando se aburre, algo que le pasa de manera continua, se desespera, se mete dentro de ella misma y comienza a buscar en su mundo interno, porque sabe que ahí puede encontrar algo que la saque de esa estructura.

Hoy en día tiene la ayuda de Irma su psicóloga y compañera de juntadas y charlas. Es una madre presente con sus hijos que les da libertad, los ama, le gusta compartir con ellos, mirarlos a los ojos e intentar ver a través de ellos y aconsejarlos. Cecilia ama y cree profundamente en la libertad, es caprichosamente libre, es esto por lo que eligió para su vida el teatro, y cada día está aprendiendo a decir “mi trabajo vale”, desde ahí se agarra con fuerza y continúa su camino, es una mujer que sabe cómo superar situaciones extremas, adora bailar y cantar sola en su casa.

Sabe de pérdidas importantes y que le duelen en el alma, pero aprendió que uno está solo y así va. Tiene amigos profundos y verdaderos a quienes siempre siente que le falta algo para recompensar todo lo que le han dado por ella. Tiene una adicción al teatro, porque de las otras sabe bastante (las vivió, pero no las consumió) y no las quiere en su vida. Como hija única es caprichosa, ya no tiene miedo del qué dirán, será por eso que contestó a todo, reclama en voz alta, en forma abierta y no se oculta detrás de nada. Siempre va de frente aunque a veces suene cruel.

Cecilia aprendió a ganarse la vida y a seguir sus sueños, es contradictoria por momentos, da todo por lo que ama profundamente, le cuesta recibir, pero está aprendiendo de a poco. Adora los adolescentes porque cree en ellos, es una mujer que se entrega a la vida sin reservas, aunque a veces le de miedo y se esconda por un ratito, es apasionada, una buscadora constante de nuevas personas, de nuevas situaciones, de nuevos momentos.

Cecilia guarda en un cofre a todas las personas que perdió, y cuando las necesita lo abre se encuentra con ellas y sigue su camino.

¿QUÉ SITUACIÓN PERSONAL MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS?

Estudiar teatro fue mi primer antes y después, me hizo ver la vida de otra manera, hizo que me conecte conmigo misma y con los demás desde un lugar diferente, en ese lugar sagrado es en donde me sentí comprendida, ahí estaba mi lenguaje, desde ese lugar podía decir mucho y sabía que me llevaría siempre por distintos lugares, hermosos, llenos de gozo, aquí fue donde mi mamá y Marita Cortés fueron mis motores.

Ser mamá fue el segundo cambio en donde el “AMOR MÁS PROFUNDO” es tenerlos ahí frente a tus ojos todos los días, tener miles de desafíos como a educar, todo el tiempo es prueba y error, ya que ser madre es un aprendizaje diario, estoy agradecida de ser madre de mis dos hijos, agradecida a ellos por llevar el título de mamá.

La muerte de mis abuelos, el amor, la infancia, la enfermedad, el cobijo, el café y las tostadas, los cuentos, el fin…había que construirse de nuevo.

La muerte de mi mama… VACÍO Y MAS VACÍO…DIJE ADIÓS Y NUNCA MAS A SUFRIR POR SU ENFERMEDAD, ELLA ERA ALCOHÓLICA, UNA ENFERMEDAD QUE TE DESTROZA TODA TU ALMA Y ES MUCHO DOLOR EL QUE SE ATRAVIESA… EN DONDE TODO MI AMOR NO LA PODÍA SALVAR… FIN AL DOLOR.

Cuando la extraño o la necesito recurro a mi cofre, lo abro y me encuentro con ella, con su humor, su complicidad, sus comidas, era muy bondadosa, sus mates, sus cariños en mi cabeza cuando estaba mal, su entereza al criarme sola, su dulzura, su inteligencia, su amistad, sus palabras de empuje a la vida…. ahora soy libre de su enfermedad y ese vacío se comienza a llenar con el amor que me dio y que me da desde otro lugar. Su amor esta todo el tiempo presente.

¿CUÁL ES EL SUEÑO DE CECILIA?

Evolucionar, crecer, no quedarme estancada, amar sanamente y profundamente siempre. No perder la capacidad de soñar a cada instante, no perderme y si me llega a pasar, volver a encontrarme y amarme.

Dar lo mejor de mí en todo, tener vida para disfrutar con mis hijos, llegar a donde siempre soñé y ser lo que siempre quise, vivir del teatro como actriz, para y por ello trabajo constantemente.

¿CÓMO AYUDARÍAS A LA MUJER DE HOY EN DIA?

La ayudaría a que tome conciencia de todo lo que vale y de lo importante que es en este mundo, a recuperar la autoestima perdida.

Mi granito de arena sería desde el teatro, desde talleres vivenciales en donde la mujer reflexione y accione acerca de su posición en la vida y en su conexión con su familia, pareja, amigos, hijos, etc.

Desde el teatro lógicamente sería una herramienta magnifica, porque es un lugar de encuentro en donde hombres y mujeres se puedan repensar. El teatro como espacio sanador para diferentes problemáticas actuales de la mujer.

¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE LE DARÍAS A LA SOCIEDAD?

Vivir en paz con uno mismo, ir detrás de un sueño, vivenciar el arte. Tener amigos. Disfrutar con los hijos. Enamorarse. Ser adicto a la vida, reírse a mares. Llorar cuando el corazón lo pide. Vivir, porque de esta vida no hay otra.

