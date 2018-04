El duro vaticinio que le tiró Máximo a Macri por el tarifazo

COMPARTIDOS: 0

El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, cuestionó este viernes al presidente Mauricio Macri por los incrementos de los servicios públicos y advirtió que "si el Gobierno no abre los ojos, va a cometer un gran error histórico".

"Si el Gobierno no abre los ojos, no demuestra tener corazón y piensa que puede llevar a los argentinos de la nariz con la Big Data, va a cometer un gran error histórico. No puede ser que todavía digan que faltan aumentos. ¿Qué más le van a pedir a la gente que haga?", sostuvo el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.

Al cerrar un encuentro de organizaciones sindicales, políticas y sociales en el partido bonaerense de Florencio Varela, el referente opositor afirmó que el jefe de Estado "prometió eliminar el impuesto a las ganancias y cada vez más trabajadores lo pagan y hasta prometió que no iba a subir las tarifas en el debate de la campaña".

"El Presidente tiene una soberbia despiadada a la hora de decir cómo viven los argentinos y argentinas, acusarlos de gastar mucho gas y luz y pedirles sacrificios. ¿Qué sacrificio está haciendo hoy (Nicolás) Dujovne o los dueños de las empresas eléctricas como los (Rogelio) Pagano, los (Marcelo) Midlin, los (Héctor) Magneto" lanzó Máximo Kirchner.

Y finalizó: "En la Argentina los números tienen que volver a cerrar con la gente adentro. Si el pueblo no deja que le quiebren la autoestima, ésto lo vamos a frenar entre todos".

Del acto también participaron el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano; los diputados nacionales de Unidad Ciudadana Vanesa Siley y Walter Correa; entre otros.

