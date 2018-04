Cuidá tu "bolsillo" regulando a diario estos 10 artículos eléctricos

COMPARTIDOS: 0

En Argentina el ajuste del servicio tarifario ha hecho que muchos usuarios tomemos conciencia del uso de la energía a través de los productos que solemos usar día a día.

Sí realmente querés "cuidar tu bolsillo" y aprender más sobre el uso de la electricidad, mirá esta serie de consejos para evitar el gasto excesivo y aprender algunas recomendaciones sobre productos que utilizás día a día.

1

Pava eléctrica

Al ser una resistencia que genera calor, sólo prenderla consume 2400 vatios.

2

Plancha

Es uno de los productos que más energía gasta, llegando a los 2000 vatios cada vez que se usa. También cuenta con una resistencia. Sugieren planchar la ropa una vez por semana.

3

Heladera

Se recomienda mantenerla a temperatura media y controlar los burletes para que no pierda frío. No es bueno abrirla varias veces seguidas. Especialistas sugieren comprar heladeras de bajo consumo, indicado en las etiquetas.

4

Freezer

El congelador a temperatura máximo causa un importante consumo eléctrico, por lo que se recomienda usarlo a temperatura media.

5

Televisor en "Stand By"

El gasto no es significativo, pero suma si es constante, con un consumo de 5 vatios por la pequeña luz que queda encendida.

6

Termotanque eléctrico

Es un aparato que consume hasta 1500 vatios, por lo que es recomendable ponerlo en piloto o apagarlo cuando no esté en uso.

7

Microondas

Este artefacto gasta hasta 1200 vatios. Sugieren reducir su uso para descongelar alimentos.

8

Cargador del celular

El cargador del teléfono no genera un alto consumo enchufado, con 0.5 vatios, pero recomiendan no dejarlo todo el día conectado si no se está utilizando.

9

Decodificador de cable

Cuando quedan encendidos, gastan entre 3 y 4 vatios.

10

Caloventor

También utilizan una resistencia para calentar. Se recomienda encenderlos en el momento de uso, y no dejarlos prendidos.

