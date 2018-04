¡Epa! Las fotos de Shakira y Maluma de las que todos hablan

COMPARTIDOS: 0

Shakira y Maluma se roban la atención de todos en las redes sociales luego que se diera a conocer que se unieron para protagonizar la portada de la más reciente edición de Billboard.

En sus cuentas oficiales de Instagram, Maluma y Shakira, compartieron fotografías de lo que fue su sesión de fotos. Y además los cantantes brindaron una entrevista extensa donde contaron detalles de la estrecha amistad que los une.

“Él me llama reina todo el tiempo. Reina aquí, reina allí.”, comentó entre risas la colombiana. Por su parte, Maluma respondió: “Esa es la verdad” y Shakira repuso “cuando me llamó Reina la primera vez, dije: “Hemos tenido un buen comienzo”.“Cuando me reúno con un productor en el estudio, es un poco como una cita a ciegas. Pero lo que encontré (con Maluma) fue química absoluta. En el momento en que la energía creativa comenzó a fluir, nunca se detuvo”, declaró Shakira .

Maluma declaró que la música de Shakira influyó significativamente desde su comienzo en el mundo artístico musical.

“Una de las cosas que más me ha influenciado son los elementos folclóricos que ha incorporado [a su música] desde que era muy joven.Formar parte de ese grupo que ha sido influenciado por los sonidos que identifican a un país definitivamente ha influido en mí y en mi carrera musical”, declaró Maluma.

