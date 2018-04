El Coco Basile lapidario con el Pipa Higuaín: “Se cagó ante Alemania”

COMPARTIDOS: 0

Alfio Basile es un hombre que "no tiene pelos en la lengua" y lo confirmó con una frase lapidaria dirigida a Gonzalo Higuaín por la clara situación de gol que erró con la Selección Argentina en la final perdida ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

“Se cagó” dijo el Coco.

”El que quedó más marcado para la gente fue Gonzalo Higuaín. Y no lo quieren porque cuando se recuerda ese Mundial, el gol que erró en el arranque del partido fue para todos el que nos hizo perder el título. Y la verdad es que es difícil explicar qué le pasó, porque de golpe se encontró con la pelota, sin marca y a 20 metros del arco, con todo el terreno para recorrer y elegir tranquilamente dónde colocar la pelota, pero se nubló y no hizo nada de eso, sino que la tiró a cualquier lado. La verdad, sinceramente, no queda bien que diga que se cagó. Pero eso fue lo que pasó”, describió el ex entrenador de la Selección Argentina en el libro “Generación Lio”, escrito por los periodistas Héctor Roberto Laurada y Julio Martínez.

“Le pesó la responsabilidad de darse cuenta que estaba a punto de hacer el gol que lo iba a llevar a él y a Argentina a la inmortalidad como campeón del mundo”, agregó el “Coco”, que como DT de la Selección obtuvo la Copa América de 1993, el último festejo de la “Albiceleste”.

En tanto, ayer Basile contó desopilantes anécdotas suyas en un “ping-pong” de preguntas y respuestas en el porgrama “Líbero”, de TyC Sports:

