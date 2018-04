No Te Va Gustar hace sonar las alarmas en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Cuentan que cuando tenían que elegir un nombre para la banda, Emiliano Brancciari (cantante) y Mateo Moreno (exintegrante), pensaron uno tan malo que, antes de decírselo a Pablo Abdala (exbaterista), le adelantaron “no te va a gustar”... Y ahí quedó. Por cábala o porque realmente era muy malo, nunca comentaron cual era el nombre que habían pensado y la banda se inmortalizó como No Te Va Gustar (NTVG), esa frase medio absurda y medio en broma que dijeron de casualidad y que con el tiempo se transformó en símbolo del rock uruguayo y latino.

A casi 24 años de su creación, el grupo integrado actualmente por Brancciari junto a Gonzalo Castex (percusión y coros), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón), Mauricio Ortiz (saxo), Guzmán Silveira (bajo), Diego Bartaburu (batería), Pablo Coniberti (guitarra) y Francisco Nasser (teclados) está presentando su noveno disco de estudio Suenan las alarmas (2017), con el que mañana a las 22 regresará a un escenario por el que ya pasó varias veces: el del auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad).

En una entrevista con El Ciudadano, el trombonista de NTVG habló sobre el álbum que originalmente iba a ser un EP y que terminó viendo la luz hace poco más de un año. “El productor es Héctor Castillo, un venezolano, al que conocimos en un encuentro de músicos en Nueva York y lo citamos para grabar dos canciones: Prendido fuego y Para cuando me muera, que iban a ser temas aislados. Pero se formó una buena relación desde lo musical y también desde lo humano, entonces le propusimos (a Castillo) grabar el disco entero, él se mudó a Uruguay durante tres meses, hicimos todo el disco y el resultado final nos tiene muy contentos”, dijo.

“Al CD lo grabamos el año pasado entre Montevideo y Buenos Aires, donde terminamos de definir algunas cositas”, agregó, en diálogo con el programa Aquí hay lugar de Estudio 91.7, el tecladista Francisco Nasser, quien también resaltó la “conexión humana” con el productor del LP. “Es un disco con mucho trabajo y lo que tiene de bueno es que muchas cosas suenan muy frescas, porque realmente están grabadas de la primera vez que las tocábamos”, explicó el encargado de las teclas, que ingresó a No Te Va Gustar en 2012 luego de la trágica muerte de Marcel Curuchet.

Desde lo musical, Nasser analizó: “El disco tiene mucho trabajo, mucha investigación sonora y mucho rock. Por el lado de las letras, creo que terminó cerrando como un concepto que el nombre del disco resume muy bien, porque son canciones que fueron compuestas en los últimos años y sabemos que es una época bastante tumultuosa y cambiante en la que, de alguna manera, todas las cosas están en rojo. Creo que en ese sentido, las letras reflejan eso”.

En Suenan las alarmas, la presencia de trombones, trompetas y saxos es fundamental y eso queda bien marcado en varios de los 12 temas. Por eso, Denis Ramos señaló: “Trabajamos mucho con los vientos y pudimos contar con la presencia de Steve Berlín, saxofonista de la banda Los Lobos, que tiene una basta experiencia y nos ayudó con los arreglos. Además, grabó con nosotros el saxo barítono, dándole una impronta muy rockera al sonido”.

Aunque sus integrantes sean uruguayos, No Te Va Gustar es casi una más de las agrupaciones del rock nacional. La gente lo siente así y los músicos también. “Eso se da porque hicimos casi todo el camino que hace una banda argentina. Hicimos un ‘trabajo de hormiga’ que llamamos nosotros, tocando en muchos pueblos. Nos presentamos en muchos lugares de las 23 provincias argentinas, no sólo en las capitales o en las ciudades grandes. Tomamos la determinación de no tocar más en festivales y preferimos ir a tocar a las puertas de las casas de la gente, por eso siempre nos trataron como una banda nacional”, recalcó el trombonista.

Serán los hits, será el “trabajo de hormiga” o será la cábala de nunca decir el nombre que tenían pensado para la banda. Lo cierto es que cada día suenan mejor, así que si les da suerte, que sigan siendo No Te Va Gustar.

Sobre el show

Día y hora: sábado a las 22.

Lugar: auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610).

Entradas: $600 En Locales Ficción, Tarjeta Nevada (Las Heras 419, Ciudad),

La Casa del Sheik (Maipú) y tuentrada.com. $700 en taquilla.

