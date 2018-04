Nena de 4 murió luego de quedar atrapada en un "tiroteo" de bandas

COMPARTIDOS: 0

Lamentablemente, la niña de 4 años baleada luego de quedar en medio de un tiroteo en Pocitos, falleció tras una intensa agonía.

Según confirmó su papá, la menor perdió la vida esta mañana en el Hospital Rawson de San Juan.

Cuando ingresó al nosocomio mencionado, la pequeña presentaba muerte cerebral y luego de una intervención quirúrgica perdió la vida.

Devastada y con la mirada perdida en el horizonte Zahida Balmaceda, la madre de Camila Evelyn, dijo "Yo soy muy creyente y confiaba en Dios, aún cuando los médicos no me daban noticias alentadoras. Ahora no puedo hacer justicia por mano propia, pero Dios se va a encargar de hacer justicia"

La víctima recibió el disparo el pasado 14, cuando un hombre de apellido Galván (detenido) llegó hasta la casa de los Muñoz para recriminarles el supuesto robo de la amoladora. Tras el hecho, un menor de esa familia se acercó a su casa. En ese momento, Galván buscó un arma y comenzó a disparar.

A raíz de este hecho, la niña recibió un impacto de bala sobre la oreja derecha y la frente. Por su parte, otro niño, Antonio Carbajal, resultó herido en uno de sus tobillos pero quedó fuera de peligro.

