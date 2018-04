Roberto Baratta: "Yo pongo las manos en el fuego por De Vido, es inocente"

COMPARTIDOS: 0

El ex subsecretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta se diferenció de la senadora Cristina Kirchner y dijo que él "sí" pone "las manos en el fuego" por el ex ministro de Planificación Julio de Vido, de quien aseguró que "es inocente".

Recientemente liberado tras permanecer 121 días en el penal de Marcos Paz en el marco de la causa por importación de gas licuado al país, el ex funcionario kirchnerista dijo que "no se arrepiente de nada" y que se siente "orgulloso" de la tarea que hizo junto a De Vido en la cartera de Planificación.

"No me arrepiento de nada, me siento orgulloso de lo que hicimos junto a De Vido, no dejo las convicciones en la puerta de Marcos Paz", afirmó.

En declaraciones, Baratta remarcó que De Vido, quien permanece privado de su libertad, "paga las consecuencias de pelearse contra grandes intereses".

"Por supuesto que pongo las manos por Julio. Estuve 12 años al lado de Julio. Lo único que lo vi hacer es trabajo y pelarse contra grandes intereses. Expropiamos YPF, Aerolíneas, Aguas y Correo Argentino. Cuando uno se pelea contra grandes intereses a veces paga las consecuencias", expresó.

Más allá de los "logros" también dijo que es necesario hacer una "autocrítica" respecto de las materias pendientes que dejó el kirchnerismo como haber "dejado a mitad de camino" la aplicación de la Ley de Medios y haber puesto a la cabeza de YPF a "un CEO de una empresa privada como Miguel Galluccio".

"Estuve doce años al lado de De Vido y lo único que hizo fue trabajar, nosotros hicimos la mayoría de las cosas bien", insistió.

Baratta agradeció las visitas de dirigentes como Guillermo Moreno, Aníbal Fernández, Eduardo "Wado" De Pedro, Amado Boudou y Carlos Verna mientras estuvo detenido.

"Quiero remarcar la actitud de estos dirigentes que más allá de alguna diferencia vinieron a visitarme y demostraron de qué madera están hechos. Se preocuparon por mí, estoy eternamente agradecido", señaló.

En cambio, destacó que con Cristina Kirchner "no mantuvo ningún tipo de diálogo". No obstante, aclaró que no tiene ningún "resentimiento" hacia ella. "No hablé con ella. Cuando entré a la cárcel me despojé de toda bronca o resentimiento que podía tener. Creo que ella no va a ir presa", consideró.

Sin embargo, se distanció al señalar que sigue siendo "un soldado de la causa de Néstor, de De Vido y del peronismo".

En tanto, Baratta apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, de quien dijo que "tiene una clara persecución contra De Vido y contra" él. "Fui preso por un perito que inventó el título de ingeniero, que hizo una pericia trucha y mentirosa. Solo él sabe si recibió presiones para hacerlo. Ahora el perito fue a indagatoria, es un escándalo", lamentó.

A su vez, afirmó que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, "ejerce una presión vergonzosa sobre los jueces para que vuelva a la cárcel". "Fui uno de los tantos presos políticos del país, estuvo todo armado antes de las elecciones", concluyó.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-2-9-57-17-se-descuidaron-y-les-arrebataron-el-movil-policial

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-2-10-16-51-la-foto-mas-romantica-de-dalma-maradona-en-su-casamiento