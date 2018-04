Mendoza: bache "criminal" ubicado en una transitada calle atemoriza a los conductores

COMPARTIDOS: 0

Andar en auto puede ser una actividad relajante para muchos, cuando se maneja tranquilo y probablemente escuchando la música que a uno le gusta, pero todo puede derrumbarse (no sólo el tren delantero) si con el coche, repentinamente, uno embiste un pozo como el que se encuentra por estas horas en Salta y Jujuy de Ciudad.

En esa intersección, parece haber una "sucursal del lago del Parque San Martín" porque un tremendo socavón provocó la rotura de un caño de agua potable (no de de cloaca, sino la situación sería aún peor) que inundó la zona.

Otro inconveniente que hace aún más temible a este bache, es que es “invisible”, ¿No existe? No, no lo ves, ya que no está señalizado y por eso representa un verdadero peligro para los automovilistas, ni que hablar de los motociclistas.

La Municipalidad de Capital, ya está al tanto del problema y en las próximas horas aseguran que buscarán solucionarlo.

