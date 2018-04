Lebón y un show de lujo en el Plaza

Cuando hablamos de leyendas del rock nacional se nos vienen a la cabeza nombres como el del Flaco Spinetta, Pappo, Charly García o Pedro Aznar. Y David Lebón puede decir con orgullo que ha formado bandas con todos ellos.

Como vocalista, guitarrista o bajista, el músico integró Pappo’s Blues, Pescado Rabioso, Color Humano, La Pesada del Rock and Roll y Serú Girán, entre otros grupos, pero desde hace un tiempo se centró de lleno en su proyecto solista que lo llevó, entre otras cosas, a vivir acá, en Mendoza por más de diez años.

Ahora, el emblema del rock regresa a nuestras tierras para presentarse este domingo, a las 20.30 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y, antes del show, habló con Sergio Prol en el programa Aquí hay lugar de radio Estudio 91.7.

“A Mendoza la quiero mucho, a pesar de que un poco me fui de Mendoza porque no podía trabajar desde ahí. Igual estuve 12 años. Estoy feliz de ir y espero ver a todos contentos, porque yo me enamoré mucho de Mendoza”, aseguró David Lebón.

En esta ocasión, el músico vendrá para desplegar su espectáculo más reciente En Concierto. “Vamos a hacer temas del último disco (Encuentro Supremo), después va a haber cosas de Luis (Spinetta), de Serú (Girán) y cosas mías, de solista. Es el mejor show que puedo hacer, al menos por ahora. Yo creo que la vamos a pasar muy bien”, explicó.

Por otra parte, Lebón se animó a reflexionar sobre política y señaló: “Estoy muy feliz a pesar de todo. Me parece que todo lo que está pasando es una ilusión y es algo que a mí no me toca. Nosotros tenemos que ser felices, yo vine para ser feliz y no voy a permitir que ningún pelotudo me cambie de ninguna manera mi felicidad. Yo trato de dar mi corazón, porque la gente me lo da”.

El rock hoy por hoy

Finalmente, David Lebón opinó sobre el presente del rock argentino y analizó: “Creo que está bien. Es el rubro que más ha durado en la historia y todavía se sigue tocando y bailando. Lo que pasa es que a los chicos les cuesta mucho comprarse un equipo y una guitarra o un teclado. Creo que deberían ser un poco más buenos y humildes y bajar un poco los precios de los instrumentos que son muy caros. A mí me pasó en mi época que me gustaba algo y me decían: ‘Llevátela, llevátela y después vemos como arreglamos’. Igual en Mendoza he visto muchos grupos nuevos. Parece que la cosa está mejor”.

Escuchá Encuentro Supremo