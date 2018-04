¿Quién debe ser el 9 de la selección para el debut ante Islandia?

COMPARTIDOS: 0

La operación de Sergio “Kun” Agüero deja preocupación en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Y abrió un interrogante.

El delantero del Manchester City fue intervenido quirúrgicamente el lunes pasado de una artroscopia en la Ciudad de Barcelona por el médico y cirujano, Ramon Cugat. El delantero arrastraba una molestia muscular desde el 11 de marzo que lo dejó afuera de la última gira por Europa del seleccionado para enfrentar a Italia y a España.

La noticia sembró miedo cuando el propio Agüero escribió en su Twitter "recuperándome de una artroscopia en la rodilla izquierda. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas". Su recuperación le llevará un mes, por lo tanto, no tendrá actividad futbolística en el equipo ingles ni mucho menos en la selección. Recién podrá estar a disposición de Jorge Sampaoli para el último amistoso que será el 29 de mayo en La Bombonera ante Nicaragua. Agüero llegará con lo justo a ese encuentro cuando faltarán 18 días para el debút ante Islandia en el Estadio del Spartak de Moscú.

Antes de pasar por el quirófano Agüero tenia todos los boletos para ser el centrodelantero titular en el primer partido de la Copa del Mundo. Sampaoli cuenta con Agüero y será parte de la lista definitiva de 23 elegidos. No se encendió ninguna alarma en Ezeiza con respecto a su presencia en Rusia 2018. Pero sí el cuerpo técnico analiza llevar un delantero más y busca alternativas en caso de que el ex Independiente no llegue en buenas condiciones físicas a Moscú para defender la celeste y blanca. Opciones tiene. La más probable, Paulo Dybala, aunque no sería un 9 natural y jugaría en esa posición en caso de una emergencia. La más lejana, Lautaro Martínez. Con mínimas chances, Mauro Icardi.

Sampaoli viajará el viernes 20 de abril rumbo a Europa para reunirse con quienes considera que serán parte de la lista preseleccionada de 35 futbolistas que será recortada a 23 para entregar el 14 de mayo. Durante ese viaje, el técnico de “Casilda” aprovechará para charlar con Lionel Messi en Barcelona y después irá a Madrid, Paris, Manchester (ahí lo verá a Agüero para observar cómo se encuentra), Londres, Lisboa, Roma y Turín, para juntarse con el resto de los jugadores.

Agüero llegará al debut en la Copa del Mundo con muy poco ritmo futbolístico y a raíz de esto se abrió un interrogante. ¿Quién tiene que ser el centrodelantero titular ante Islandia?

Frente a este escenario, Sampaoli sabe que hoy el indicado es Gonzalo Higuain. El “Pipita” tiene continuidad en la Juventus y está mucho mejor físicamente que su compañero del plantel. Higuain dejó una buena impresión ante Italia, pero no así frente a España. Tiene experiencia probada y carga con la pesada cruz por las finales perdidas.

La segunda opción es Agüero, aunque llegar sin ritmo haría que arranque de atrás.

Mauro Icardi corre con mínimas chances, casi nulas. Fue citado para los dos últimos encuentros por Eliminatorias Sudamericanas y su paso dejó sabor a poco. Ingresaría en la lista de 35 pero afuera de la definitiva de 23.

Otra alternativa sería Lautaro Martínez. Tiene apoyo popular pero el técnico sabe que le falta rodaje europeo y está un escalón por debajo de sus contrincantes. Además, jugó muy pocos minutos y lo hizo ante España en el último amistoso cuando el partido ya estaba definido.

La batalla por la camiseta 9 tendrá un capítulo más y seguramente dependerá mucho de la evolución del Kun Agüero.