Trece años de cárcel para el mendocino que quiso matar a su ex y familiares

COMPARTIDOS: 0

Una condena de un caso muy particular se conoció en las últimas horas en la provincia de Mendoza.

En el departamento de San Rafael, condenaron a José Luis Merlo a 13 años de prisión por intentar matar a su ex, a la hija y al yerno.

El violentísimo ataque de Merlo ocurrió en octubre del 2017, cuando el hombre roció con combustible la casa de su ex, Susana Marín con la intención de incendiarla. Como la mujer en ese momento no se encontraba en la propiedad, el hombre furibundo arremetió contra el yerno y la hija de su ex.

Atacó a la pareja con un machete y una masa de construcción pero, afortunadamente, la resistencia de los jóvenes fue más que el ataque de Merlo ya que lograron reducirlo y evitar la agresión que seguramente les podría haber costado la vida.

El caso llego a juicio y la Justicia se expidió con 13 años de cárcel para el violento agresor.

El mensaje de una víctima



“Siento alivio. Vamos a vivir tranquilos durante trece años”, manifestó Ivone Quiroga, una de las damnificadas, al aire de FM Vos (91.5), algunos minutos después de conocer la sentencia condenatoria.

“Ha sido un proceso difícil, largo, hay heridas que se ven y otras que no y el miedo sigue estando”, indicó y reveló que “todo este tiempo estuvimos acompañados por la familia y amigos que no nos dejaron un segundo solo”.

Además la joven les envió un mensaje a quienes son víctimas de violencia de género. “Si están pasando por una situación similar, anímense, denuncien, se puede salir, actúen antes que sus vidas estén en riesgo como nos sucedió a nosotros”.

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-18-8-41-9-se-filtro-un-chat-del-supuesto-arbitro-pedofilo-y-un-pibe-de-independiente

http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-17-20-37-14-desesperados-cada-vez-mas-mendocinos-piden-prestamos-truchos-en-facebook