El 'Morro' García cuenta todo en Estación Godoy Cruz

COMPARTIDOS: 0

El máximo goleador del torneo de primera división, Santiago 'Morro' García visita Estudio 91.7 y charla con los muchachos de Estación Godoy Cruz.

Desde las 19.15, Daniel López y Gustavo Spitaleri mantienen una linda charla con el máximo exponente del equipo de Diego Davobe.

Hoy se va la camiseta @MacronArgentina de @ClubGodoyCruz firmada por todo el plantel gentileza de Cerutti Deportes comunicate al 4494649 o vía WhatsApp al 2615027090 y estás participando @danylopez917 @gustispitaleri pic.twitter.com/1p0TuwIcgl — Estudio 91.7 (@Estudio917) April 18, 2018

Los conductores del espacio, propusieron la siguiente consigna para el programa: ¿A cuántos puntos de Boca termina Godoy Cruz la próxima fecha luego de visitar a Banfield? ¿A 1, a 2, a 4 o a 7?

Contestá la consigna al 261-5027090 y participá por una camiseta del Tomba firmada por los jugadores de primera.

Algunas frases del Morro en la nota:

"Me ha tocado estar en una de las etapas más lindas del club"

"Se generó en la gente y en nosotros un entusiasmo y unas ganas bárbaras de poder conseguir el objetivo"

"Le dije al Presidente, yo quiero jugar, sino me van a tener me cuenta me voy"

“No es lindo que te bajen a reserva a jugar con los chicos a las 9 de la mañana, es complicado con los horarios pero lo tomé como otra oportunidad”

¿Quién es el Morro García? “Es un quilombo ( risas) tengo bastante de hincha pelotas, soy bastante cargoso soy de decir lo que pienso y si gusta bien. Lo que pienso lo trato de decir de la manera que salga”.

“Me considero una persona tranquila que le gusta compartir momentos con amigos y familia”

“Yo vine a Godoy Cruz porque me llamó Seba Méndez”