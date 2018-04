DÍAS FRÍOS | Regresa la colecta de abrigo más grande de Mendoza

COMPARTIDOS: 0

Por segundo año consecutivo se realizará la campaña solidaria "Campaña Abrigo" que recolecta ropa de invierno para familias del piedemonte de Godoy Cruz.

La iniciativa una vez más, recibe el apoyo de la Municipalidad de Godoy Cruz la organiza la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz y Aderpe (Asociación Mendocina de Empresarios de Rodriguez Peña)

De esta forma, el intendente del municio, Tadeo García Zalazar, contó en el programa radial "Reyes y Peones" (Estudio 91.7) en qué consiste la colecta: “Apelamos a la solidaridad de los vecinos para que se sumen, hay cuatro lugares de recepción de ropa: abrigo en buen estado, mantas. Este invierno y todos el Estado solo no alcanza, por eso se une con el sector empresarial y llegar a más vecinos de Godoy Cruz sobre todo a los de la zona del piedemonte y del dique Maure. Vamos a estar en el Híper Libertad, en Pellegrini y Paso de los Andes, en la Cooperativa Eléctrica y el hogar Los Abuelos. Será clasificada la ropa y entregada posteriormente. La idea es que sea ropa limpia y en buen estado, lista para usar.

Por su parte, Gloria Magnaghi, presidente de Aderpe, afirmó que apelarán a la responsabilidad social empresaria: “Me refiero a la zona industrial que represento, porque vamos a hacer un refuerzo de campaña y vamos a pedirles que bajo la responsabilidad social empresaria hagan una donación en efectivo a fin de comprar ropa nueva para entregar. Por otro lado que incentiven a sus empleados a que colaboren”.

En tanto, Claudia Magnaghi, gerente comercial de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, explicó la participación de la empresa: “Estamos contentos de colaborar este segundo año, fue una iniciativa que hizo el Grupo Cooperativa a la que se sumó Aderpe y el Municipio. Siempre estamos haciendo acciones en la comunidad en la que participa. Apoyamos estas campañas para apoyar a las familias en el piedemonte de Godoy Cruz y también a los que están en las cercanías del dique Maure.

“Godoy Cruz es un departamento donde en la actualidad quedan solo 8 asentamientos y de ellos 5 están en proceso de relocalización. Han sido muchos años de distintas políticas macroeconómicas que impactan en la estructura de la pobreza, esa realidad no hay que negarla. Por eso trabajamos en soluciones que tardarán en llegar, pero también tenemos que pensar en el corto plazo que es este invierno. Por eso hacemos una buena alianza estratégica para tener algún paliativo. Igual no es el única lugar donde hay villas, sino en muchos lugares del Gran Mendoza. Si no ponemos de acuerdo podemos ir cambiando esta situación. Apostamos a la solidaridad”, agregó Zalazar.

“Vamos a dar mucha publicidad a la entrega, para que vean que Mendoza es solidaria. Con la gente de Desarrollo Social hemos trabajado codo a codo y son chicos incomparables. El año pasado tuve la gran suerte, porque teníamos todo el quincho de la Cooperativa, llovió y la gente de la Cooperativa nos ayudó porque sino hubiera sido imposible terminar”, comentó Gloria Magnaghi al aire de la 91.7

“Agradezco a Grupo Cooperativa que sin sus medios esto no sería posible. Del 18 al 26 de mayo iremos contando los bolsones”, dijo Claudia Magnaghi.

Sobre las alternativas de entrega, los entrevistados comentaron“También si quieren donar tela de polar, nosotros tenemos escuelas de oficios que se han ofrecido para realizar las mantas o abrigos. Son una opción”, aportó Zalazar.

“En el caso de la Cooperativa los bolsones los recibimos de 7 a 13, el año pasado venían en la noche pero no hay quien los reciba”, cerró Claudia Magnaghi.