La legisladora del FIT a la que le hicieron el "cuento del tío" con su sueldo

Silvina Licata (27), concejal del FIT en Godoy Cruz denunció al Frente de Izquierda y los Trabajadores por malversación de fondos por estafas con su salario.

La mujer emitió un comunicado de prensa, que se distribuyó el pasado lunes y en él explica que el partido utilizó una tarjeta de crédito a su nombre para hacer diferentes compras en el exterior pero sin notificarla y que dichos gastos se le descontaron de su sueldo.

La denuncia quedó asentada el pasado 10 de abril en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Cabe recordar que el FIT, es el único partido en el que sus legisladores decidieron equiparar su sueldo con el de una maestra, por lo que sólo se quedan con una cifra que ronda los $14 mil y lo demás, lo donan.

Licata asumió en el mes de agosto de 2016.

Lo más grave de la denuncia que hizo Licata son los puntos en los que enfatiza que hubo retención de las tarjetas de débito y crédito de los legisladores, prohibición para utilizar su bono de sueldo y cuenta sueldo para algún trámite personal.

En el pasado mes de diciembre, Licata decidió dar de baja a las tarjetas que el FIT tenía pero, olvidó realizar la operación con una tarjeta de crédito que según ella el partido siguió usando. Cuando la mujer vio el detalle de las compra en dólares en Estados Unidos e Irlanda, entre otros sitios, (televisores smart, una Play Station y juegos) fue al banco y realizó un "desconocimiento de compra" por los gastos de ¡$52 mil que le figuraban!

Se registró una compra de un smart TV de 43 pulgadas en el exterior a nombre de la legisladora del FIT.

"Durante el mes de febrero recibí una llamada de una compañía de electrodomésticos muy reconocida, me preguntaban si quería confirmar una compra de un Smart TV realizada a mi nombre y por ende, que confirmara la dirección donde se dirigía la compra, esa dirección daba al local del Partido Obrero en calle 9 de Julio de Ciudad", explicó la denunciante y agregó: "No solo desistí de esta irregular obtención, sino que inmediatamente denuncié la existencia de la tarjeta de crédito, la cual sacaron a mi nombre y yo no sabía de su uso".

Por “diferencias” políticas y en los mecanismos, la mujer decidió apartarse del frente. Según explicó, ella solo percibía $14 mil de su sueldo y el resto, alrededor de $56 mil, se los dejaba el partido.

Pero eso no es todo, según Licata el partido realizó varias compras con la tarjeta entre las que se encuentra ¡una PlayStation a su nombre! Y cuando la mujer fue a cobrar su sueldo de marzo no encontró dinero en la cuenta por la cantidad de compras que se habían ejecutado con dicha tarjeta.

El FIT desmintió las compras realizadas en el exterior y aseguró que sí se hicieron fueron necesidad del partido.

Héctor Fresina, diputado y dirigente del Partido Obrero, fue uno de los que desmintió categóricamente a Licata e inclusó la la acusó de “traicionar” los principios del partido por no donar su sueldo.

