Vilma Palma quiere reconquistar la noche

A principios de los 90, Vilma Palma e Vampiros logró conquistar la noche argentina con canciones que sonaron en cada casamiento, cumpleaños o boliche y pusieron a bailar a los pibes, a los cuarentones, al tío borracho y hasta a alguno que otro abuelo sentado en una esquina.

En los 2000, otros géneros como el reggaetón, la cumbia o el cuarteto desplazaron al pop y al rock de las fiestas criollas, pero los Vilma Palma continuaron teniendo su lugar, gracias a hits como La pachanga o Auto rojo.

Ahora, Mario Pájaro Gómez y su banda buscan reconquistar la noche con su nuevo álbum de estudio Boomerang, que llegó a las plataformas digitales el 13 de este mes.

En diálogo exclusivo con Sin Estrés, por Estudio 91.7, el Pájaro dijo: “Lanzamos el disco en todas las plataformas en un momento en el que cualquier pibe accede desde un celular a Spotify y estoy muy contento porque las críticas son excelentes. Hoy lo escuché de vuelta (al álbum) y me dio la sensación de que te deja con ganas, porque es cortito, pero a mí me encanta. Es un discazo”.

Carcamán y Hechicera crayón son los temas más populares del nuevo trabajo de estudio con el que Vilma Palma e Vampiros intentará atraer a un nuevo público y transmitirle buenas sensaciones a los que lo siguen desde hace casi 30 años.

“Me siento bien, a veces un poco aturdido y cansado, pero por otro lado feliz. Es una mezcla de sensaciones. El 2 de junio vamos a tocar en Milán, el 7 en Barcelona, el 8 en Madrid. Van pasando cosas que siempre soñé y todo tiene que ver con todo. Somos una de las pocas bandas que siempre ha estado. En las buenas, en las malas, con un show por mes, con la crisis del 2000. Fuimos a Estados Unidos, volvimos, nos separamos, nos peleamos pero nunca dejamos de ser Vilma Palma”, reflexionó el cantante sobre su carrera.

Por otra parte, Gómez confesó que, después de tantos años, la relación con el resto de los integrantes del grupo “es de trabajo más que nada” y “eso conviene porque una banda es una empresa, con muchas comillas pero es una empresa”.

Además, explicó que con tanta vorágine, “a veces jode la convivencia con los compañeros de una banda”.

Finalmente, el músico que analizó “mi vieja me trajo al mundo para esto”, aseguró que en lo musical está satisfecho con lo que ha logrado.

El presente de la música nacional

Con la crudeza que lo caracteriza, Pájaro Gómez opinó sobre la actualidad de la música en nuestro país. “Tenemos una invasión muy grande de muchas cosas, ya que los chicos tienen acceso a todo hoy, por Internet. Hay muy buenas bandas de rock acá, a las que les va muy bien. El reggaetón es una moda que no se fue, la cumbia está fuertísima y me encanta que Los Palmeras hayan llenado el Obelisco gratis. Por otra parte, Phil Collins reventó Buenos Aires hace dos semanas y Coldplay reventó La Plata. La gente sabe lo que quiere escuchar y hay públicos para cada cosa. Con eso se vive, se come y se duerme. No es la misma escena del 92 en la que salimos con el primer disco de Vilma, hay que convivir con eso, por eso a mi me alegra que por ejemplo Carcamán tenga más de 100 mil reproducciones. Si a mí me preguntás qué escucho, yo tengo puesto en los auriculares Piano Bar, de Charly García. Yo escucho eso”.

¿Cuándo vienen a Mendoza?

Luego del disco, Vilma Palma e Vampiros se prepara para girar y el público se impacienta. Sobre futuros recitales y un posible show en Mendoza, el Pájaro contó: “Vamos a presentar el disco. Va a ser un año muy movido, porque tenemos 15 recitales en Estados Unidos, después nos vamos a Perú. Volvemos y nos vamos a Europa por primera vez en la historia y capaz en junio nos vamos a Centroamérica. Así que en agosto o junio vamos a presentar el disco y vamos a ir a Mendoza que es una ciudad muy copada y con mucha gente a la que le gusta Vilma”.