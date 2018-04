Agüero continuará afuera de las canchas y enciende las alarmas de cara al Mundial

Sergio Agüero anunció esta mañana a través de su cuenta oficial de Twitter que debió ser sometido a una artroscopía en su rodilla izquierda y que continuará alejado de las canchas por, al menos, tres semanas más.

Vale recordar que el delantero se lesionó en durante una práctica con el Manchester City el pasado 10 de marzo y no pudo disputar los amistosos ante Italia y España con la camiseta de la Selección Argentina.

Si todo sale bien, el "Kun" podría volver a jugar recién a principios de mayo y tendrá un mes para ponerse a punto para disputar el Mundial de Rusia 2018.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪