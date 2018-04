¿Es ella? La hija de Ricardo Fort bajó 17 kilos y se tatuó

COMPARTIDOS: 0

Martita, la hija de Ricardo Fort, es una de las tantas adolescentes que tiene una vida muy activa en las redes sociales. Con 13 años, la hija del excéntrico empresario deslumbró con su cambio de look.

En la app Sarahah, la adolescente contó que bajó 17 kilos "gracias a la gimnasia”. Además, se tiñó el pelo de rubio y en las últimas horas también estrenó un nuevo tatuaje: unas huellas de perro.

@mica.rosaa 👱🏻‍♀️✨ Una publicación compartida por Marta Carolina Fort (@martacfort) el Abr 8, 2018 at 6:06 PDT

"Este tatuaje tiene un significado tremendo, lo quería desde los cuatro años y es muy importante para mí. Yo amo a los animales y por eso me lo quise hacer. Cada dos por tres mi papá me compraba un perro, y el amor que él tenía por ellos también me acompaña en este dibujo", expresó.

