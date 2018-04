SER: Criaturas del pop

COMPARTIDOS: 0

Luego de seis años sin publicar discos, finalmente SER presentó su nuevo trabajo de estudio Criaturas, un álbum producido por Sony Music en el que la banda argentina apuesta más que nunca a la fusión de sus orígenes pop con otros géneros como el tango en temas como Carlos Gardel o el rap en otros como Para no limarte.

En diálogo con El Ciudadano, Federico Berdullas, vocalista del grupo, manifestó: “Criaturas llega en un momento alucinante de nuestras vidas, porque creo que podemos hacer la mejor síntesis de nuestra música. El disco lo hicimos en nuestra sala de ensayo y fuimos probando como 50 canciones hasta que elegimos junto al productor Diego Blanco (Los Pericos) estas 14”.



El corte de difusión del álbum fue Sola, canción que explotó durante el verano y llevó a la banda a girar por la Argentina y a tocar en el Festival País. “Fue muy loco tocar en un festival nacional y que nos convocaran como una banda grande. Yo cuando estaba escuchando la mezcla, dije: ‘Este tema (Sola) quedó re pipón’, y creo que así fue. La verdad que es re loco que pasen en un auto escuchando tu tema, o que aparezca en la televisión y en la radio. Experimenté lo que pasa cuando una canción se hace popular y la escucha gente que vos nunca en tu vida vas a conocer. Fue muy gratificante”, reconoció Berdullas.



Es cierto que cada vez se hace más difícil encasillar la música, pero en Criaturas sorprende la versatilidad de SER para adaptarse a géneros a veces tan alejados del pop y, sobre todo, a grandes artistas de otras cepas como Juanchi Baleiron (Los Pericos), Demian Marcelino (Los Cafres), Diego Blanco, Juan Saravia, Emiliano Dimmer, Marcelo Blanco (Los Pericos), Christian Terán, Santiago Castellani, Zeta Té o Marina Gayotto. “En el primer disco estuvo Fabiana Cantilo, en el segundo Jorge Serrano y ahora trabajamos con Los Pericos. Lo que es gratificante es la naturalidad con la que se dio todo”, explicó el cantante.



Sobre la experiencia de hacer el mastering del CD con Mr. Geoff Pesche en Abbey Road Studios, en Londres, Federico Berdullas contó: “Lo que pasó fue que cuando Diego Blanco terminó de mezclar el disco, nos dijo: ‘La frutilla del postre sería que lo mastericen en Abbey Road, que es el top del top’. Entonces yo le dije: ‘Bueno, pero no creo que nos quieran masterizar’, y el me dijo: ‘Boludo, dejame mandarlo’. Lo mandó y allá les encantó, en especial la canción Carlos Gardel, que les voló la cabeza. Llegar a Abbey Road fue paso a paso, no fue de un día para el otro”.



Con un disco que terminó superando sus expectativas, ahora los músicos de SER saben que es momento de girar para mostrarle al público lo que pueden dar en vivo. Por eso, Berdullas se comprometió a visitar Mendoza y admitió que tiene ganas de venir porque le gusta mucho lo que está haciendo Luca Bocci. “Me parece un pequeño genio, un chico muy talentoso. Todavía no lo conocí pero lo quiero conocer, así que después del Mundial vamos a girar un montón y vamos a ir para allá”, sentenció.

