Escándalo familiar salpica a una funcionaria kirchnerista

Impresionante revuelo familiar hay en Tucumán y el caso salpica a la ministra de salud de esa provincia.

Un hombre tucumano reclama hace casi 20 años ante la Justicia ser reconocido como el hijo extramatrimonial de un poderoso comerciante, pero al mismo tiempo denunció que su presunta medio hermana, la actual ministra de Salud provincial, Rossana Chahla, pone obstáculos a esa acción.

Aunque la funcionaria negó esa versión y aseguró haber puesto "todo lo necesario a disposición de la Justicia", el denunciante, Ángel Eduardo Páez, advirtió que sus reclamos no son escuchados.

Según cuenta, comenzó con este juicio de filiación en 1999, luego de que su madre le confesó que su verdadero padre era Elías Chahla, fallecido en 2010.

En esa instancia, su entonces abogado dejó que caduque la causa, pero volvió a la carga en 2008 con otro letrado, que también "cajoneó" el expediente.

"Los dos me mintieron de forma asquerosa. Me escondían los expedientes", recordó el hombre.

Sin embargo, en 2015 volvió a presentarse en los Tribunales, esta vez con Mariano Peralta como defensor, a quien reconoce como "un gran apoyo", tras las experiencias fallidas.

Tras casi tres años, el juicio se encuentra en etapa de pruebas y Páez acusa a su hermana, hoy funcionaria del gobernador Juan Luis Manzur, de no querer someterse a un estudio de ADN, una prueba clave para determinar su identidad.

"En noviembre del año pasado la justicia citó a Rossana y mi otra hermana, María Emilia, para que se hagan un ADN. Primero no fueron y 15 días después fue sólo Rossana, que se negó a hacerse las pruebas", contó Páez.

Y detalló: "Decía que el perito no era acorde, que no tenía título y el laboratorio no estaba habilitado. Hay que tener en cuenta que el organismo que decide eso depende de su Ministerio. Te manda a perder porque tiene el poder".

Sin embargo, los argumentos de la ministra Chahla son diferentes. "Desde el primer momento estuve a disposición de la Justicia porque creo que es un tema muy delicado. En 2017 la causa se abre a prueba y, por medio de mi abogado Sebastián Francisco Herrero, solicité el pedido de prueba genética (ADN) en el Colegio de Bioquímicos de Buenos Aires, por considerar que es una de las más avanzadas y serias de la Argentina", detalló la funcionaria en un comunicado.

Y aclaró: "Todavía se encuentra pendiente de resolución judicial la realización de la prueba, ya que el perito designado fue impugnado por no cumplir con los recaudos técnicos y legales exigidos por el digesto procesal. Todos necesitamos la verdad, pero debemos ser muy cuidadosos para encontrarla".

