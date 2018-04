El momento en que Pampita se quebró al aire: esto contó

COMPARTIDOS: 0

El programa “Podemos Hablar”, conducido por Andy Kusnetzoff y emitido los sábados a la noche por Telefé, logra tocar las fibras más íntimas de los invitados. Y eso es lo que sucedió con Pampita, quien rompió en llanto al recordar un emotivo momento de su vida.

Consultada por qué instante de su vida le gustaría volver a vivir, la sensual respondió entre lágrimas: “Me acuerdo de ir manejando en un auto con Beltrán, mi tercer hijo de dos semanas. Iba a que lo vea el doctor porque a los 15 días hay que llevarlo para que le hagan controles de rutina. Iba manejando, escuchando música, los dos más grandes en el cole (en referencia a Blanca y Bautista), estaba el tercero y me acuerdo que se me empezaron a salir las lágrimas y dije ‘no puedo pedir más’”.

Visiblemente conmovida ante el recuerdo, la novia de Juan “Pico” Mónaco continuó con su relato ante la atenta mirada de Andy.

“Fue un momento que toqué el cielo con las manos y lo reconocí. Me salieron las lágrimas, me emocioné e iba manejando, una cosa súper simple. Iba escuchando música, pero no tenía que ver con una canción, tenía que ver con quién era yo como persona. Había llegado este tercer hijo, estaba perfecto, sanito. Tenía un montón de gente que me amaba alrededor y lo profesional, en ese momento, ni se me ocurría. Sentí que no podía pedir más, que lo tenía todo. Y sí, lo tenía todo en ese momento”, argumentó.

Las memorias de Pampita hacen referencia a su pequeña Blanca, quien falleció en septiembre de 2012, tres meses despues del nacimiento de Beltrán.

“Por la vida. La vida es bella”, disparó Pampita al momento de brindar junto al resto de los presentes en la mesa de “PH”.

Pampita también opinó sobre “el nuevo feminismo”

